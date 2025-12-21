Bắt gặp SOOBIN đi đu idol, hóa fanboy chính hiệu đến gặp Faker và T1 tại Việt Nam!

Sự kiện T1 đặt chân đến Việt Nam đang là tâm điểm nóng nhất những ngày qua. Giữa không khí cuồng nhiệt tại sảnh chờ, sự xuất hiện của nam thần SpaceSpeakers - SOOBIN đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, "cool ngầu" thường thấy trong các MV, Soobin hôm nay hiện nguyên hình là một fanboy cuồng nhiệt.

SOOBIN xuất hiện tại sự kiện Faker đến Việt Nam với chiếc áo có logo T1 nổi bật

SOOBIN xuất hiện tại sự kiện "VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled"

Nam ca sĩ được nhiều người biết đến là một fanboy chính hiệu của T1 và Faker

Chiếc áo T1 được thiết kế riêng với tên SOOBIN thêu nổi bật sau lưng

Nam ca sĩ vẫn sở hữu visual cực kỳ điển trai

SOOBIN được nhiều người biết đến là người hâm hộ T1 đặc biệt, rất chăm chỉ cập nhật kết quả các trận đấu của T1

Nếu ai nghĩ Soobin chỉ là "fan phong trào" thì đã nhầm to. Cộng đồng fan của nam ca sĩ đều biết rõ anh chàng là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại "có nghề" và dành tình yêu đặc biệt cho T1.

Không chỉ thường xuyên theo dõi các giải đấu, SOOBIN còn rất chăm chỉ cập nhật kết quả các trận đấu của T1. Thậm chí, trong các nhóm chat kín với người hâm mộ hay trên mạng xã hội, anh chàng thường xuyên chia sẻ cảm xúc vui buồn theo từng ván đấu của đội tuyển này, không khác gì một cổ động viên nhiệt thành nhất.

Độ "chịu chơi" của Soobin còn thể hiện qua việc anh sở hữu những món đồ merch độc quyền. Điển hình là chiếc áo khoác bomber của T1 được customized (thiết kế riêng) với tên "SOOBIN" được thêu sau lưng. Đây là món đồ mà không phải fan nào cũng có cơ hội sở hữu.

Nhiều lần SOOBIN thực hiện hand sign T1 trên sân khấu khi biểu diễn

Chưa dừng lại ở đó, tình yêu với T1 còn được Soobin mang lên cả ánh đèn sân khấu. Người hâm mộ không ít lần bắt gặp nam ca sĩ thực hiện hand sign (ký hiệu tay) iconic của T1 trong các màn trình diễn của mình. Hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế này là lời khẳng định ngầm về lòng hâm mộ cuồng nhiệt mà anh dành cho đội tuyển đến từ Hàn Quốc.

Với tất cả những "bằng chứng thép" trên, ai cũng hiểu rằng anh chàng là một fanboy to bự của T1. Việc T1 sang Việt Nam lần này chắc chắn là cơ hội anh chàng hiện thực hóa giấc mơ gặp gỡ Quỷ Vương bằng da bằng thịt ngay trên quê hương Việt Nam.