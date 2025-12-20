MC sự kiện T1 đến Việt Nam xuất hiện với visual cuốn hút, một bức ảnh khiến dân mạng khen tấm tắc

Mai Dora (tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai) chính là nữ MC chính của sự kiện và là cầu nối giữa các bạn fan Việt Nam và tuyển thủ T1.

Ngày 20/12, sự kiện "VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled" đã chính thức bắt đầu. Buổi sáng cùng ngày, toàn đội hình của nhà đương kim vô địch CKTG - T1 cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài và chính thức có mặt tại Việt Nam. Đi cùng đoàn còn MC/Caster Lee Sung-Hoon - cái tên quen thuộc với cộng đồng yêu mến LMHT, nhất là fan trung thành của T1. Là host quen mặt tại T1 Home Ground 2025, đồng thời là "cây nhà lá vườn" của chính T1. 

Phía Việt Nam, cũng có dàn caster/ MC quen thuộc và được yêu mến: BLV Văn Tùng, BLV Hoàng Luân, BLV Đức Mạnh và MC Mai Dora. Ngay khi sự kiện bắt đầu, Mai Dora đã khiến nhiều khán giả ấn tượng bởi visual thu hút cùng nhan sắc xinh đẹp.  

Trước khi đến với sự kiện chính là giao lưu cùng các KOLs của Esports Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam như SofM, Levi, Kiaya, Thầy Giáo Ba... 

