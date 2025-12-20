T1 chính thức đổ bộ Việt Nam: Faker gây sốt với khoảnh khắc siêu đáng yêu

Sáng nay ngày 20/12, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã vỡ òa khi chuyến chuyên cơ chở "Quỷ Vương" Faker và các thành viên T1 đáp xuống sân bay Nội Bài. Theo nguồn tin riêng, phi cơ cất cánh từ Incheon (Hàn Quốc) lúc 2h sáng và chạm đất Hà Nội vào khoảng 7h sáng cùng ngày. Trước đó, những hình ảnh Faker cùng đồng đội làm thủ tục tại sân bay Incheon đã được một fan Việt may mắn bắt gặp và lan truyền với tốc độ chóng mặt, đẩy sự háo hức của người hâm mộ lên đỉnh điểm.

Hình ảnh các thành viên T1 checkin khi đáp máy bay xuống Nội Bài để tham gia sự kiện "VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled"

Ngay khi vừa xuất hiện, tâm điểm của mọi sự chú ý đương nhiên đổ dồn vào "Quỷ Vương" Faker. Trái ngược với vẻ lạnh lùng thường thấy khi thi đấu, Lee Sanghyeok ngoài đời thực khiến fan "đổ gục" hoàn toàn với những khoảnh khắc đời thường siêu đáng yêu, nụ cười hiền lành và phong thái gần gũi.

Khoảnh khắc dễ thương của Quỷ Vương Faker sau khi đặt chân đến Việt Nam

Fan Việt vây kín để được chạm mặt Faker và các thành viên T1

Quỷ Vương gây sốt với khoảnh khắc siêu đáng yêu

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh và sự riêng tư tối đa cho các tuyển thủ sau lịch trình dày đặc, lịch trình của T1 không được thông báo trước. Đội tuyển này cũng nhanh chóng di chuyển bằng lối đi riêng (VIP) tại nhà ga để về thẳng trung tâm thành phố, tuy nhiên ngay khi vừa xuất hiện vẫn có rất đông fan có mặt tại sân bay vây quanh.

Rất nhiều người tại sân bay đã nhìn thấy Faker dù lịch trình T1 sang được giấu kín

T1 sẽ có hai ngày hoạt động tại Việt Nam, với tâm điểm là sự kiện giao lưu diễn ra vào chiều mai 21/12 tại Trung tâm triển lãm VEC. Điều khiến sự kiện này trở nên đắt giá và độc nhất vô nhị chính là việc T1 đã mang theo toàn bộ "gia tài" của mình sang Việt Nam, bao gồm các cúp vô địch LCK, MSI, Esports World Cup và dĩ nhiên là chiếc cúp Worlds danh giá. Với hơn 13.000 vé được bán ra cùng mức giá dao động từ 900.000 đến 6 triệu đồng, quy mô của buổi fan meeting này không hề thua kém một nhạc hội cỡ trung của các ngôi sao giải trí hàng đầu. Việc toàn bộ các vị trí đẹp đã được lấp đầy cho thấy sức hút khủng khiếp của đội tuyển eSports giàu thành tích nhất lịch sử.