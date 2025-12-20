Rộ nghi vấn hotboy U22 Việt Nam hẹn hò nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games, đàng gái còn công khai tung "hint" couple

Phí Thanh Thảo đăng video về Phạm Lý Đức lên trang cá nhân (Nguồn: TikTok nhân vật)

Mới đây, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. Trận chung kết gặp U22 Thái Lan mang đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ với cú lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Lần lượt các cầu thủ Đình Bắc, Lý Đức, Thanh Nhàn ghi 3 bàn thắng giúp U22 Việt Nam vô địch trên đất Thái Lan. Sau trận đấu, các tuyển thủ U22 hot rần rần MXH, nhận được rất nhiều sự yêu mến, quan tâm và chú ý từ netizen. Trong đó, Phạm Lý Đức còn khiến dân mạng tò mò về mối quan hệ với nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games 33 - Phí Thanh Thảo.

Nguyên nhân bởi Phí Thanh Thảo đã công khai bày tỏ mình thích nhất cầu thủ số 3 (số áo của Phạm Lý Đức), vì chính cầu thủ này đã tặng vé để hot girl bắn súng đến sân cổ vũ U22 Việt Nam thắng Thái Lan. Ngoài ra, màn tương tác phía sau sân cỏ càng khiến nghi vấn hẹn hò của cặp đôi nổi rần rần.

Trên trang TikTok cá nhân, mới đây, Phí Thanh Thảo đăng tải video ghi lại màn ăn mừng bàn thắng của Phạm Lý Đức kèm 1 bức ảnh cô ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu. Cô nàng còn ghép nhạc tình yêu cực bắt tai. Đáng nói, Phạm Lý Đức là chàng trai đầu tiên Phí Thanh Thảo đăng lên trang cá nhân của mình. Cô nàng viết lời dẫn với teen-code đáng yêu: "Fan hâm mộ thôi" kèm loạt biểu cảm. Netizen càng bàn luận xôn xao, "đẩy thuyền" cho cặp đôi trai tài gái giỏi Việt Nam.

Ngoài ra, khoảnh khắc Phí Thanh Thảo ngượng ngừng từ chối khi được người hâm mộ gợi ý yêu Đình Bắc vì vừa đẹp trai vừa đá bóng hay cũng viral. Chối đây đẩy khi được giới thiệu Đình Bắc nhưng Phí Thanh Thảo lại công khai nói thích cầu thủ số 3 (Phạm Lý Đức) khiến nghi vấn hẹn hò của cặp đôi càng lan rộng.

Hiện netizen vẫn đang chờ màn xác nhận chính thức từ cặp đôi nổi bật của SEA Games 33.



