Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 19/12: Việt Nam đứng thứ 3

Tính đến hết ngày thi đấu 19/12/2025, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 86 HCV, 79 HCB và 110 HCĐ.

Trong ngày thi đấu gần cuối cùng, các vận động viên Việt Nam đã bùng nổ khi mang về thêm 13 tấm HCV quý giá. Điểm sáng lớn nhất thuộc về đội tuyển Bắn súng với "hat-trick" vàng, trong đó xạ thủ Hà Minh Thành xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Các môn Vật, Cờ vua, Đấu kiếm và Aerobic cũng đóng góp quan trọng vào bảng thành tích chung để giúp Việt Nam xây chắc vị trí trong tốp 3 khu vực.

Trên bảng tổng sắp, chủ nhà Thái Lan dẫn đầu tuyệt đối với 232 HCV, chính thức phá kỷ lục số HCV nhiều nhất lịch sử mà Việt Nam từng nắm giữ. Indonesia xếp thứ hai với 91 HCV, trong khi Malaysia kịp thời vượt qua Singapore để đứng thứ tư. Kỳ đại hội sẽ chính thức khép lại sau lễ bế mạc vào tối ngày 20/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala.