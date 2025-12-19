Tóm dính thủ môn 1m91 điển trai gây sốt cõi mạng đi mua sắm, sao U22 Việt Nam mang theo mũ cối về nước

Sau hành trình chinh phục tấm HCV đầy cảm xúc tại SEA Games 33, chiều nay (19/12), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức rời Thái Lan để trở về nước, khép lại chiến dịch thi đấu thành công rực rỡ.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik xuất phát từ Bangkok trên chuyến bay cất cánh lúc 15h55. Dự kiến khoảng 18h00 cùng ngày, máy bay chở các nhà vô địch SEA Games 33 sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), mang theo niềm tự hào sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U22 Thái Lan trong trận chung kết.

Trước giờ bay dàn cầu thủ U22 Việt Nam vừa gây sốt cõi mạng tranh thủ đi mua sắm, nghỉ ngơi sau một hành trình dài vất vả.

Dàn cầu thủ tại sân bay trước giờ cất cánh (Video: HĐ)

Trong khi thủ môn 1m91 Trung Kiên đi mua sắm nước hoa, nhóm cầu thủ Đình Bắc lại ngồi xin chữ ký của nhau vào áo để làm kỷ niệm. Một nhóm cầu thủ khác thì ngồi nghỉ ngơi sau một trận đấu vất vả.

Trong ngày trở về, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đặc biệt gây chú ý khi cầm theo chiếc mũ cối. Đây cũng là chiếc mũ mà HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc, Quốc Việt... đội khi ăn mừng chiến thắng trước U22 Thái Lan trên sân Rajamangala tối ngày 18/12.

Sau khi về nước, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn để hồi phục thể lực, tinh thần bên gia đình. Toàn đội sau đó sẽ nhanh chóng tái hội quân, chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Qatar – bước chạy đà quan trọng nhằm hướng tới VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1 tới tại Saudi Arabia.

