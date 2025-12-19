Trai đẹp U22 Việt Nam Đình Bắc, Thanh Nhàn mang HCV về Việt Nam, thủ môn 1m91 visual sáng bừng ký mỏi tay cho CĐV

Thanh Xuân - Phạm Huyền, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 15:09 19/12/2025
U22 Việt Nam lên đường về nước sau kỳ SEA Games rực rỡ tại Thái Lan.

U22 Việt Nam lên đường về nước (Video: Xuân)

Chiều ngày 19/12, U22 Việt Nam lên đường về nước sau khi đánh bại U22 Thái Lan giành HCV SEA Games 33. Thủ môn Trần Trung Kiên nổi bật với chiều cao 1m91

Sự xuất hiện của dàn trai đẹp U22 Việt Nam lập tức khiến người hâm mộ chú ý tại sân bay

Đình Bắc khoe visual sáng bừng ở sân bay

Sau một trận đấu dài 120 phút thi đấu kiên cường, đến ngày 19/12 toàn đội đã khá mệt nhưng vẫn vui vẻ chụp ảnh và ký tên cho người hâm mộ

Thanh Nhàn cực điển trai, là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam

Thanh Nhàn chia sẻ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn sau giải đấu sau đó quay trở lại CLB

HLV Kim Sang-sik được săn đón ở sân bay

Điểm nhấn thú vị nhất trong ngày về chính là hình ảnh tiền đạo Nguyễn Quốc Việt với chiếc mũ cối để ở vali

Võ Anh Quân giữ trọng trách cầm hộ chiếu cho toàn đội

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng dàn sao trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Viktor Lê hay Đức Anh vẫn không khỏi bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ

Các cầu thủ hóm hỉnh cho biết họ đã "ký mỏi tay" từ tối qua đến nay nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Dàn cầu thủ cũng tranh thủ xin chữ ký của nhau

Với thành tích toàn thắng cả 4 trận và đặc biệt là màn ngược dòng quả cảm trong trận chung kết, U22 Việt Nam đã khẳng định sự thống trị trở lại tại Đông Nam Á

Chuyến bay chở những nhà vô địch dự kiến cất cánh lúc 15h55 và sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 18h00 cùng ngày

Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi bên gia đình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026


