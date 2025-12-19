Ánh Viên cực xinh ngày nhận bằng Thạc sĩ, netizen không ngớt lời khen: "Bơi lội chị đỉnh chóp, nay càng ít ai sánh bằng!"

Mới đây, cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh trong lễ tốt nghiệp Thạc sĩ của mình tại trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM. Cô nàng xuất hiện và lập tức gây sốt với diện mạo rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cùng phong thái chững chạc. Không còn là "tiểu tiên cá" tung hoành đường đua xanh, Ánh Viên của hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ với hành trình học tập đầy nỗ lực.

Ánh Viên tốt nghiệp Thạc sĩ (Ảnh: FBNV)

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Ánh Viên trong lễ nhận bằng Thạc sĩ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Diện áo cử nhân trang trọng, Ánh Viên xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng vô cùng tươi tắn, nụ cười rạng rỡ đúng "thương hiệu" khiến ai nhìn cũng có thiện cảm.

Đáng chú ý, "tiểu tiên cá" của bơi lội Việt Nam tự tin cầm trên tay bằng Thạc sĩ cùng giấy khen thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên lựa chọn con đường học tập bài bản, nghiêm túc, từng bước khẳng định hình ảnh một vận động viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn bền bỉ trên hành trình tri thức.

So với thời điểm còn thi đấu, Ánh Viên của hiện tại mang đến cảm giác chín chắn, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực quen thuộc. Visual trong ngày tốt nghiệp được nhiều netizen nhận xét là "xinh theo kiểu tri thức", đúng chuẩn hình mẫu giảng viên, huấn luyện viên tương lai.

Từ "cô gái vàng" của bơi lội Việt Nam đến tân Thạc sĩ với thành tích đáng nể, Ánh Viên tiếp tục truyền cảm hứng về tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Dù ở bất kỳ vai trò nào, cái tên Ánh Viên vẫn luôn nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ từ người hâm mộ.



