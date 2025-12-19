Nữ tỷ phú Madam Pang thốt lên đúng 3 từ sau khi U22 Thái Lan thua cay đắng U22 Việt Nam

Dẫn trước đối thủ 2 bàn nhưng lại để thua ngược trong hiệp phụ, U22 Thái Lan ngậm ngùi để HCV SEA Games 33 vào tay U22 Việt Nam ngay trên sân nhà. Chứng kiến kịch bản cay đắng này, Theo Thairath Chủ tịch FAT Madam Pang chỉ biết thốt lên ba chữ đầy xót xa: "Đau lòng quá".

Tối ngày 18/12, sân vận động Rajamangala như nổ tung trước bầu không khí nghẹt thở của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. U22 Thái Lan đã có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn khi sớm thiết lập lợi thế dẫn trước 2-0. Thế nhưng, bản lĩnh và tinh thần "thép" của U22 Việt Nam đã biến đêm hội của người Thái thành một niềm vui của đội khách. Thất bại chung cuộc 2-3 sau 120 phút thi đấu khiến tham vọng giành vàng của đội bóng xứ Chùa Vàng tan thành mây khói.

Sau trận đấu, tâm điểm của truyền thông đổ dồn về phía bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) – người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Khác với vẻ rạng rỡ thường thấy, "người đàn bà thép" xuất hiện với gương mặt đượm buồn. Khi được báo chí vây quanh, bà không thực hiện bài phỏng vấn dài mà chỉ thốt lên đúng 3 chữ ngắn ngủi: "đau lòng quá".

Dù ngay sau đó, bà vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi đăng tải thông điệp chúc mừng U22 Việt Nam trên mạng xã hội, nhưng vẻ thẫn thờ của người phụ nữ quyền lực này đã nói thay nỗi lòng của hàng triệu người hâm mộ Thái Lan.

Madam Pang đượm buồn vì đội nhà thua (Ảnh: FBNV)

Một năm 2 lần chứng kiến Việt Nam đăng quang

Hồi đầu năm nay, Madam Pang đã phải nếm trải cảm giác cay đắng khi chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực. Danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2024 của thầy trò HLV Kim Sang-sik như một lời khẳng định về sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, khiến tham vọng khẳng định vị thế "anh cả" của Thái Lan bị lung lay dữ dội.

Trở về sân nhà với mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 HCV bóng đá (nam, nữ và futsal), Madam Pang đặt kỳ vọng rất lớn vào việc đòi lại món nợ trước Việt Nam. Tuy nhiên, kịch bản cũ lại lặp lại. Việc U22 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ngay tại Bangkok chính là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực đầu tư của FAT trong suốt thời gian qua.

Madam Pang trong 1 năm 2 lần chứng kiến Việt Nam thắng (Ảnh: HĐ)

Trước khi giải đấu khởi tranh, Madam Pang từng tự tin tuyên bố về mục tiêu giành "cú ăn 4" lịch sử. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã thất bại ở cả bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nữ. Hy vọng cuối cùng chỉ còn dồn vào đội tuyển futsal nam.