"Đột nhập" phòng thay đồ U22 Việt Nam: Cầu thủ bật loa ca hát, tranh thủ gọi về nhà ăn mừng HCV cùng người thân

Phòng thay đồ U22 Việt Nam rộn vang tiếng reo hò ăn mừng (Nguồn: VFF)

Đêm 18/12 có lẽ là kỉ niệm không thể nào quên của các thành viên ĐT U22 Việt Nam khi họ cùng nhau chống đỡ kiên cường trong chận chung kết SEA Games 33, rồi lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục trước đội chủ nhà U22 Thái Lan, qua đó lên ngôi vô địch. Sau khi ăn mừng cùng người hâm mộ trên SVĐ Rajamangala và nhận HCV danh giá, các cầu thủ tiếp tục "quẩy" cực sung trong phòng thay đồ.

Họ cùng nhau bật loa rồi hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", tay cầm huy chương, đầu đội mũ cối, nhảy múa reo vui. Và giống như phong cách của hội cầu thủ gen Z, các chàng trai lập tức lấy điện thoại selfie cùng nhau ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, nhiều người tranh thủ gọi video về cho người thân để chung vui chức vô địch, khoe HCV SEA Games 33.

Các cầu thủ tranh thủ gọi về chung vui cùng người thân

U22 Việt Nam ca hát, selfie vui vẻ trong phòng thay đồ

Trước đó, một số cầu thủ đã kịp gặp gỡ người thân ở khán đài sau khi ăn mừng vô địch. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mang HCV đeo lên cổ bố rồi ăn mừng. Bố của anh đã có mặt trên SVĐ Rajamangala để tiếp sức con trai cưng, cùng Đình Bắc chia sẻ niềm vui khi chiến thắng.

Đình Bắc chụp ảnh cùng bố sau chức vô địch SEA Games 33

Bố Đình Bắc trao lại HCV cho con trai trở vào phòng thay đồ cùng đội tuyển

Đình Bắc hạnh phúc khi gặp bố ở khán đài

Hai bố con chỉ trò chuyện đôi câu nhưng niềm hạnh phúc thì khó giấu