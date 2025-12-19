"Đột nhập" phòng thay đồ U22 Việt Nam: Cầu thủ bật loa ca hát, tranh thủ gọi về nhà ăn mừng HCV cùng người thân

Phòng thay đồ U22 Việt Nam rộn vang tiếng reo hò ăn mừng (Nguồn: VFF)
Đêm 18/12 có lẽ là kỉ niệm không thể nào quên của các thành viên ĐT U22 Việt Nam khi họ cùng nhau chống đỡ kiên cường trong chận chung kết SEA Games 33, rồi lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục trước đội chủ nhà U22 Thái Lan, qua đó lên ngôi vô địch. Sau khi ăn mừng cùng người hâm mộ trên SVĐ Rajamangala và nhận HCV danh giá, các cầu thủ tiếp tục "quẩy" cực sung trong phòng thay đồ.
Họ cùng nhau bật loa rồi hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", tay cầm huy chương, đầu đội mũ cối, nhảy múa reo vui. Và giống như phong cách của hội cầu thủ gen Z, các chàng trai lập tức lấy điện thoại selfie cùng nhau ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, nhiều người tranh thủ gọi video về cho người thân để chung vui chức vô địch, khoe HCV SEA Games 33.
Trước đó, một số cầu thủ đã kịp gặp gỡ người thân ở khán đài sau khi ăn mừng vô địch. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mang HCV đeo lên cổ bố rồi ăn mừng. Bố của anh đã có mặt trên SVĐ Rajamangala để tiếp sức con trai cưng, cùng Đình Bắc chia sẻ niềm vui khi chiến thắng.
Nhớ mãi phút giây này khi trái tim U22 Việt Nam và người hâm mộ cùng chung một nhịp đập, hạnh phúc vô bờ