"Sốc visual" nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games khi đến cổ vũ U22 Việt Nam, còn đặc biệt nhắc đến 1 cầu thủ

Phí Thanh Thảo nhắc đến 1 cầu thủ U22 Việt Nam, phản ứng ra sao khi được ghép đôi với Đình Bắc?

Tối 18/12, trên khán đài trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan xuất hiệnmột gương mặt quen mà lạ và nhanh chóng chiếm trọn spotlight, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ vì… quá xinh. Đó chính là Phí Thanh Thảo - nữ xạ thủ được mệnh danh là "đẹp nhất SEA Games 33" của đoàn thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 33, Phí Thanh Thảo từng gây bão với cú đúp HCV nội dung 10m súng trường hơi đồng đội và 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Không chỉ nhận nhiều sự chú ý bởi thành tích ấn tượng mà còn vì visual trong veo, nụ cười rạng rỡ "đốn tim" người hâm mộ. Khi ấy, nhiều khoảnh khắc đời thường của cô được chia sẻ rộng rãi, giúp Thanh Thảo trở thành một trong những VĐV nữ được quan tâm nhất kỳ đại hội.

Lần này, rời khỏi trường bắn để xuất hiện trên sân bóng đá, Thanh Thảo tiếp tục chứng minh danh xưng "nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games" không hề quá lời. Diện trang phục đơn giản, gương mặt tươi tắn trang điểm nhẹ nhàng, Phí Thanh Thảo vẫn ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung. Hình ảnh cô nàng cười tươi, tạo dáng cổ vũ U22 Việt Nam nhanh chóng được lan truyền, khiến netizen phải thốt lên: "Visual đời thường còn xịn hơn trên bục nhận HCV".

Đáng chú ý, khi được hỏi về các cầu thủ U22 Việt Nam, Phí Thanh Thảo chia sẻ rằng cô yêu thích tất cả các cầu thủ vì tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của toàn đội. Tuy nhiên, nữ xạ thủ cũng đặc biệt nhắc đến cầu thủ số 3 - Phạm Lý Đức với một lý do rất dễ thương: chính cầu thủ này là người đã tặng vé để Thanh Thảo có mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết.

Chi tiết nhỏ nhưng đầy thiện cảm này khiến câu chuyện của Phí Thanh Thảo càng thêm được chú ý. Ngoài ra, khi người hâm mộ trêu đùa "ghép cặp" Thanh Thảo và Đình Bắc - cầu thủ nổi bật nhất U22 Việt Nam, nữ xạ thủ chỉ cười ngại ngùng.

Khi được hỏi về cảm xúc khi theo dõi màn lội ngược dòng ngoạn mục của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, xạ thủ Phí Thanh Thảo tươi cười đáp: "Thật sự sau khi kết thúc, em vãn cảm thấy thật sự hồi hộp. Đây là lần đầu tiên em đi xem 1 trận đá bóng thực sự ngoài đời, nên cảm xúc lúc này là vẫn còn run và hồi hộp, và rất vui mừng vì những chiến binh vàng đã vô địch.

Khi bị dẫn trước 2 bàn, em khá hụt hẫng nhưng em nghĩ đó không phải vấn đề lớn vì mình vẫn còn nhiều thời gian, vẫn làm lại được. Xem 1 trận bóng thì em thấy môn thể thao nào cũng khó, nhưng đá bóng mang cho mình nhiều cảm xúc. Khi mà tiếng còi kết thúc vang lên, em xúc động, không còn từ nào diễn ta, những chiến binh vàng quá xuất sắc".

Cô gái vàng của bắn súng Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng đến các chiến binh sao vàng bóng đá vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở SEA Games lần này.

Từ trường bắn đến khán đài bóng đá, nữ xạ thủ không chỉ mang theo hào quang của những tấm HCV mà còn ghi điểm bởi sự gần gũi, duyên dáng và visual "gây thương nhớ".

Không quá lời khi nói rằng, SEA Games 33 khép lại nhưng sức hút của Phí Thanh Thảo thì vẫn còn nguyên - một nữ VĐV vừa tài năng, vừa xinh đẹp, lại luôn mang đến năng lượng tích cực mỗi lần xuất hiện.

d