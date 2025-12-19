HLV Kim Sang-sik: U22 Việt Nam vô địch nhờ tinh thần không bỏ cuộc!

HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau HCV SEA Games 33 của ĐT U22 Việt Nam

Tối 18/12, trên SVĐ Rajamangala (Bangkok), sau khi ĐT U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan với tỉ số 3-2, qua đó giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik tràn đầy hạnh phúc và tự hào. Ông cùng các học trò ăn mừng quanh sân, không quên tri ân người hâm mộ.

Chia sẻ về cảm xúc khi U22 Việt Nam vô địch, HLV Kim Sang-sik nói: "Trước tiên tôi cảm thấy rất vui mừng khi lần đầu tiên được vô địch, giành HCV ở giải SEA Games lần này. Mặc dù đang trong thế trận thua 2-0 nhưng các cầu thủ đã không bỏ cuộc nên đã tạo ra thành tích này".

HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau chức vô địch của U22 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Thuyền trưởng người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các khán giả đã đến sân trực tiếp cổ vũ các cầu thủ và đặc biệt các người hâm mộ ở quê nhà cũng đang ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam. "Rất cảm ơn. Tôi rất vui vì đầu năm ĐT bóng đá Việt Nam đã giành chức vô địch và bây giờ ĐT U22 đã vô địch, tôi rất hạnh phúc".

Nói về lý do U22 Việt Nam để U22 Thái Lan ghi hai bàn ngay hiệp 1 và bị dẫn trước trong tâm thế lo lắng, HLV Kim Sang-sik lý giải: "Trong quá trình chuẩn bị, tập luyện rất tốt nhưng mới đầu vào trận đấu, các bạn có vẻ hơi bị nặng nề. Và cũng có thể lý do là thi đấu đông khán giả như vậy bị mất 1 chút tự tin. Nhưng các cầu thủ càng chơi càng hay, càng thể hiện được mình nên là tôi thấy rất tự hào về các cầu thủ của mình. Với tự tin này chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tạo thành tích ở VCK Asian Cup".

HCV SEA Games 33 sẽ là động lực và tiếp thêm tự tin giúp U23 Việt Nam chinh phục những thử thách ở VCK U23 châu Á sắp tới: "Đội U23 thông qua 2 chức vô địch, một ở Indonesia và một là ở đây, các cầu thủ sẽ có thêm tự tin để bước vào VCK Asean Cup, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để tạo nên thành tích ở giải đấu đó", HLV Kim Sang-sik nói.