Phỏng vấn cầu thủ U22 Việt Nam: Lộ lý do ngược dòng kịch tính khiến U22 Thái Lan "ôm hận" trên sân nhà

Trong trận chung kết bóng đá nam nghẹt thở và đầy kịch tính tại SEA Games 33, U22 Việt Nam đã bản lĩnh lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2.

Bước vào trận tranh HCV với áp lực khủng khiếp từ khán giả chủ nhà, U22 Việt Nam đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Lối chơi của các "chiến binh Sao Vàng" có phần lúng túng trong hiệp 1 khi để đối thủ dẫn trước và kiểm soát thế trận. Thế nhưng chính sự tiếp sức của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã giúp U22 Việt Nam lấy lại sự tự tin.

Chia sẻ về khoảnh khắc đầy khó khăn này, tiền vệ Minh Phúc trải lòng: "Hiệp 1 chúng em có thế trận không tốt, thực sự là hơi bị ngợp. Nhưng anh em đã động viên nhau phải cố gắng lên. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng em đã hứa với nhau phải giành chiến thắng và giành HCV. Khi đối thủ dẫn trước, chúng em chỉ biết bảo nhau: Nhìn lên khán đài mà đá, nhìn lên khán đài mà đá!"

Những chia sẻ của các cầu thủ sau trận đấu (Video: HĐ)

Minh Phúc thi đấu đầy nỗ lực

Các cầu thủ đều quyết tâm chiến thắng

Minh Phúc được Đức Anh kiệu lên ăn mừng

U22 Việt Nam nhìn lên khán đài có người hâm mộ Việt Nam mà đá

"Gà son" Văn Thuận và những thay đổi lịch sử của HLV Kim Sang-sik

Bước ngoặt của trận đấu đến từ những điều chỉnh nhân sự tài tình của HLV Kim Sang-sik trong hiệp 2. Tiền đạo 19 tuổi Lê Văn Thuận một lần nữa được tung vào sân và chứng minh cái duyên "gà son" kỳ lạ của mình. Chính anh là người thực hiện cú đá phạt góc khó chịu khiến cầu thủ Thái Lan phản lưới nhà gỡ hòa 2-2, trước khi thực hiện pha dứt điểm hiểm hóc tạo điều kiện cho Thanh Nhàn ghi bàn quyết định trong hiệp phụ.

Bật khóc nức nở sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Văn Thuận xúc động: "Để nói về chức vô địch này chỉ có một từ thôi, đó là điên rồ. Đây thực sự là trận đấu điên rồ nhất trong sự nghiệp của tôi. Hiệp 1 anh em thực sự xuống tinh thần, nhưng lời động viên của thầy Kim trong giờ nghỉ đã giúp chúng tôi đứng dậy".

Văn Thuận vỡ oà cảm xúc

Một trận đấu cực hay của cầu thủ 19 tuổi

Văn Thuận xúc động ngày chiến thắng

Vượt qua khó khăn để giành tấm HCV ngay trên đất Thái, U22 Việt Nam đã viết nên một trong những chương cảm xúc nhất của bóng đá lứa đội tuyển trẻ những năm gần đây. Đối với các cầu thủ, danh hiệu này không chỉ là thành quả của chuyên môn mà còn là món quà tri ân những người hâm mộ đã lặn lội đường xa sang tiếp lửa và cả triệu người hâm mộ ở Việt Nam.

Đội trưởng Khuất Văn Khang thay mặt toàn đội gửi thông điệp: "Em xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành với chúng em trong suốt thời gian qua. Đây chính là động lực lớn nhất để chúng em thi đấu tốt và có được thành quả ngày hôm nay".

Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan không chỉ mang về tấm HCV danh giá mà còn khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Những gương mặt trẻ như Văn Thuận, Minh Phúc, Văn Khang đã chứng minh rằng khi có niềm tin và sự đồng lòng, không có thử thách nào là không thể vượt qua.

Văn Khang làm tốt vai trò đội trưởng