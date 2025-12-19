Đỗ Mỹ Linh khoe visual xinh đẹp giữa tin đồn mang thai lần 2, chồng Chủ tịch nói 1 câu đủ thấy cực yêu vợ

Giữa lúc vướng nghi vấn đang mang thai lần 2, mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ lộ diện với loạt ảnh chụp trong chuyến du lịch nước ngoài cùng chồng - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn bầu bí, nàng hậu tiếp tục chọn cách quen thuộc: xuất hiện nhẹ nhàng nhưng đủ khiến dân mạng "soi" không sót chi tiết nào.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh diện trang phục mùa lạnh kín đáo, áo khoác dáng rộng phối cùng layout tối giản. Tổng thể outfit vừa thanh lịch, vừa khéo léo che dáng, khiến vòng hai hoàn toàn "bặt vô âm tín". Chính điều này càng khiến tin đồn mang thai lần 2 được bàn tán rôm rả hơn, bởi từ thần thái đến phong cách, Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn giữ đúng tinh thần kín tiếng như từ trước đến nay.

Đỗ Mỹ Linh lộ diện giữa tin đồn mang thai lần 2 (Ảnh: IGNV)

Không chỉ gây chú ý bởi visual dịu dàng, nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt", màn tương tác giữa vợ chồng Đỗ Mỹ Linh - thiếu gia Đỗ Vinh Quang dưới bài đăng mới là chi tiết khiến netizen bàn luận. Chủ tịch Hà Nội FC để lại bình luận bằng câu hát đầy chất thơ: "Em là ai giữa cuộc đời này. Em từ đâu bước đến nơi đây. Làm tôi say. Làm tôi khát khao"

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng đủ thấy độ "mê vợ" của thiếu gia nhà bầu Hiển. Dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước cách thể hiện tình cảm vừa tinh tế, vừa lãng mạn của cặp đôi đình đám giới thể thao và showbiz Việt.

Kể từ khi kết hôn và sinh con đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh ngày càng kín tiếng về đời tư. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, nền nã cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân. Tin đồn mang thai lần 2 hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán, song với loạt khoảnh khắc ngọt ngào mới nhất, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh đang tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình nhỏ.