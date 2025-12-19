Phỏng vấn nóng Nguyễn Quốc Huy (Maris): "Huy chương Vàng đeo cổ thôi nên em lấy ghế em nâng tạm"

Tối ngày 19/12, đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đã chiến thắng người Thái 4-2 ngay trên sân nhà Thái Lan và khiến người hâm mộ Esports nói riêng và thể thao nói chung của nước nhà vỡ òa cảm xúc. Đây là tấm HCV đã mất đến 6 năm kể từ khi Liên Quân Mobile trở thành một nội dung thi đấu tại SEA Games.

Khoảnh khắc nâng ghế ăn mừng đầy cảm xúc của Quốc Huy (Maris) sau khi mang về tấm Huy chương Vàng ở nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam

Ngôi sao sáng nhất của kỳ SEA Games này như chính là Nguyễn Quốc Huy (Maris) - người đội trưởng đảm nhiệm vai trò đường giữa của tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Từ pháp sư gây sát thương đến đấu sĩ câu kéo, Quốc Huy chính là ngòi nổ mạnh mẽ nhất giúp Việt Nam mang về HCV đầu tiên ở nội dung đồng đội nam.

Chia sẻ ngay sau trận đấu, Quốc Huy vẫn đầy cảm xúc khi chiến thắng đối thủ ngay trên đất Thái để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Phỏng vấn nóng Maris ngay sau khi mang về tấm HCV SEA Games 33

Cảm xúc của em như thế nào khi giành chiến thắng Thái Lan ở trận chung kết và mang về tấm Huy chương Vàng mà Liên Quân Mobile Việt Nam chờ đợi từ rất lâu?

Quốc Huy (Maris): Cảm xúc của em hiện tại rất là vui sướng. Bởi vì bọn em đã đợi cái khoảnh khắc vô địch... lấy Huy chương Vàng về cho Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Nên cảm giác của em bây giờ rất là sung sướng, không có từ gì nào để diễn tả.

Em có thể chia sẻ lại tình huống nâng ghế ăn mừng hồi nãy không?

Quốc Huy (Maris): Bình thường em nâng cúp quen rồi. Mà hồi nãy không có cúp, có Huy chương Vàng đeo cổ thôi nên là em lấy ghế em nâng tạm.

Chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào với cá nhân em?

Quốc Huy (Maris): Chiến thắng này có ý nghĩa lớn đối với em, nó sẽ là thành tích lớn thêm vào bộ sưu tập danh hiệu của cá nhân em. Đó là vô địch Quốc nội, vô địch Quốc tế và huy chương vàng SEA Games. Nên là em cảm thấy rất là "đã".

Em có điều gì muốn cảm ơn hoặc là chia sẻ điều gì với mọi người sau thành tích này không?

Quốc Huy (Maris): Em muốn cảm ơn tới gia đình em, người yêu em và các fan hâm mộ Việt Nam, hai người thầy NoFear và Jinwoo, và tập thể công ty Team Flash đã luôn luôn đồng hành hỗ trợ em trong những lúc em khó khăn nhất. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.

Em muốn chia sẻ chiến thắng này đến ai nhất?

Quốc Huy (Maris): (Cười) Em muốn gửi tới ba mẹ và người yêu em, là những người thân cận nhất của em. Làm ba mẹ, người yêu và em trai tự hào là em vui rồi.

Khán giả của Liên Quân Mobile chắc chắn sẽ khó quên những khoảnh khắc Maris câu kéo 3-4 người của đối thủ hay tung chiêu kết liễu đối phương ngoạn mục. Chàng trai này đã làm được được điều mà mình mong muốn với tấm HCV chói sáng đeo trước ngực. Không chỉ ba mẹ và người thân tự hào về Maris, rất nhiều khán giả Việt Nam cũng đều tự hào về chàng trai này.

Maris chính là ngôi sao sáng nhất của tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33