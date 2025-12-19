Đánh bại Thái Lan, Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33 Liên Quân Mobile

Ngày 19/12, trận đấu Chung kết nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam trong khuôn khổ SEA Games 33 đã diễn ra. Trước đó, tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan đã chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Lào để giành quyền thi đấu trận Chung kết gặp đội tuyển Việt Nam tranh Huy chương Vàng.

Đội tuyển nam Liên Quân Mobile Việt Nam

Đội hình thi đấu đội tuyển Quốc gia Liên Quân Mobile Đồng đội Nam:

DSL: VIE Nguyễn Huy Hoàng

JUG: VIE Khưu Khắc Bình Khánh

MID: VIE Nguyễn Quốc Huy

ADL: VIE Phạm Nhật Hào

SUP: VIE Lê Thành Duy

Thi đấu trên sân nhà, người Thái nhanh chóng có được lợi thế với game đấu đầu tiên. Tuy nhiên, rất nhanh chóng các chàng trai Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để vượt lên dẫn trước với liên tiếp 3 game đấu thắng lợi. Qua đó, chỉ cần thêm 1 game đấu thì tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ giành được tấm HCV SEA Games 33.

Đội trưởng Quốc Huy (Maris) đã thi đấu cực kỳ ấn tượng

Ở ván đấu thứ 5, dù có được lợi thế lớn với cặp đôi Maloch - Lolia nhưng ở tình huống đẩy trụ quyết định, người Thái đã thủ nhà xuất sắc và giành được ván đấu lật kèo để tiếp tục nuôi hy vọng.

Ở game đấu quyết định, cặp đôi Taara - Aya trong tay Quốc Huy và Thành Duy đã áp đảo toàn bộ đội hình đối thủ. Tuyển Việt Nam có được Huy chương Vàng SEA Games nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam sau 6 năm chờ đợi.

Tấm HCV đầu tiên của đội tuyển Liên Quân Mobile ở nội dung đồng đội nam

Trước đó, tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam cũng đã mang về tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ. Qua đó, Esports Việt Nam đã có một kỳ SEA Games 33 cực kỳ thành công khi ẵm trọn cả 2 tấm HCV ở nội dung Liên Quân Mobile.