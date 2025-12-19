Phải chăng Faker đang nói lời từ biệt?

Nếu một ngày LMHT không còn Faker?

Trong một chia sẻ gần đây, khi được hỏi về cuộc sống sau năm 2029, Faker đã thẳng thắn: "Tôi cũng tò mò. Tôi chưa có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống sau khi giải nghệ… Chắc sẽ là một lựa chọn thật sự ý nghĩa". Đáng chú ý, anh còn khẳng định hợp đồng hiện tại với T1 kéo dài 4 năm, đồng nghĩa anh có khả năng gắn bó suốt sự nghiệp của mình với đội tuyển danh tiếng này. Nhiều fan không khỏi xót xa khi nghĩ 4 năm ấy có thể sẽ là những năm tháng cuối cùng họ được xem Faker thi đấu.

Faker chia sẻ về tương lai trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây. Ảnh: Dear my SangHyeok

Đáng chú ý, thông tin Faker nói về ngày chia tay đỉnh cao trùng hợp với sự háo hức của fan Việt khi T1 xác nhận sẽ sang Việt Nam tổ chức fan meeting tại sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled cuối tuần này. Fanpage của T1 còn hứa mang theo bộ sưu tập cúp vô địch để tri ân người hâm mộ - một lời hứa khiến cộng đồng càng "dậy sóng" hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh này, nhiều người bắt đầu tự hỏi: liệu đây có phải là lần cuối cùng họ được thấy "Quỷ Vương Bất Tử" Faker tỏa sáng trên sân khấu?

Trên mạng xã hội, cộng đồng fan Việt tỏ ra nghẹn ngào và xúc động. Một bình luận nhận được hàng nghìn lượt like chia sẻ: "Chưa thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu Lee Sanghyeok giải nghệ, đọc mà tim đập thịch 1 nhịp". Dòng tâm sự giản dị mà chân thành ấy như tiếng lòng của hàng triệu fan LMHT. Viễn cảnh thiếu vắng Faker khiến nhiều người không khỏi xúc động. Tuyển thủ kỳ cựu Levi, cũng bùi ngùi: "Mình không thể tưởng tượng tới một ngày nào đó khi người ta nhắc tới LMHT, người ta không còn nhắc tới cái tên Faker nữa sẽ như thế nào…" - một câu nói thấm đẫm nỗi niềm về tương lai của LMHT thiếu đi biểu tượng vĩ đại này.

Faker là một tượng đài vĩnh cửu

Ai cũng biết, ngay cả một huyền thoại như Faker cũng không thể chống lại quy luật khắc nghiệt của thể thao điện tử. Tuổi tác, sức ép thi đấu và quy luật đào thải khốc liệt của eSports khiến phong độ của anh khó có thể giữ mãi ở mức đỉnh cao. Dòng đời game thủ trôi rất nhanh, nhiều ngôi sao lừng lẫy đã sớm rời bỏ đỉnh vinh quang khi cảm thấy đã đạt được mọi mong ước. Có lẽ Faker cũng đang ở giai đoạn nước rút nhất của sự nghiệp huy hoàng này. Nhưng dù tương lai có ra sao thì một điều không thể phủ nhận, Faker luôn là "Quỷ vương bất tử" - cái tên huyền thoại không thể thay thế của bộ môn thể thao điện từ này.

Faker là tượng đài bất tử của bộ môn LMHT. Ảnh: Dear my SangHyeok

Một fan không giấu nổi cảm xúc chia sẻ: "Nếu có cơ hội, mọi người hãy đến trực tiếp xem "Quỷ Vương Bất Tử" thi đấu, bởi đây là cách tuyệt nhất để được đồng hành cùng anh trong những năm tháng tươi đẹp nhất". Câu nói giản dị mà ấm áp ấy như lời mời gọi ngọt ngào rằng chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc Faker còn ở trên đỉnh vinh quang.

Có những cơ hội không lặp lại lần hai, nhất là với một người đã gắn bó cả thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ qua từng trận đấu. Nếu bạn từng dõi theo khi Faker leo từng bước vào ngôi đền của huyền thoại vĩ đại nhất eSport thế giới, có lẽ bạn cũng hiểu: đôi khi, chỉ cần được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, được hô vang cái tên ấy giữa biển người cùng chung đam mê - đã là món quà lớn nhất. Và nếu lần này là chuyến ghé thăm của anh trong màu áo T1, thì khoảnh khắc bạn góp mặt sẽ là điều bạn không bao giờ quên.