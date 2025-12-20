"Không cần đi SEA Games vẫn giành HCV, dễ lắm Ánh Viên chỉ cho!".

Đó là những chia sẻ của Ánh Viên mới đâu sau kỳ SEA Games 33 sáng chói của em trai Quang Thuấn. Trên mạng xã hội, cựu kình ngư khoe chiếc HCV cùng em trai của mình. Không cần đi SEA Games thi đấu nhưng vẫn muốn có huy chương thì chỉ cần một người em thật giỏi như kình ngư Nguyễn Quang Thuấn là được thôi.

Ánh Viên chỉ cho các giành HCV SEA Games mà không cần thi đấu (Video: TTNV)

Trước đó, Nguyễn Quang Thuấn đã chính thức hoàn thành giấc mơ HCV SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp. Chàng trai sinh năm 2006 đã thể hiện phong độ xuất sắc khi cán đích đầu tiên với thời gian 4 phút 19 giây 98, vượt qua cả người đàn anh dày dặn kinh nghiệm Trần Hưng Nguyên để giành tấm HCV đầu tiên tại một kỳ SEA Games.

Chiến thắng này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự trưởng thành của Quang Thuấn sau nhiều năm kiên trì nỗ lực dưới cái bóng quá lớn của chị gái mình.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên và quốc kỳ Việt Nam được kéo lên vị trí cao nhất, tại quê nhà, cựu kình ngư Ánh Viên đã không giấu nổi niềm hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ dòng trạng thái nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác:

"Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu!".

Ánh Viên và em trai Quang Thuấn (Ảnh: TTNV)

Quang Thuấn giành HCV SEA Games 400m hỗn hợp (Ảnh: HĐ)

Trong nhiều năm, Quang Thuấn luôn được nhắc đến với danh xưng "em trai Ánh Viên". Tuy nhiên, sau đêm chung kết đầy cảm xúc tại Thái Lan, kình ngư trẻ đã chứng minh mình là một cá tính riêng biệt trên đường đua xanh.

Sự kế thừa giữa Ánh Viên và Quang Thuấn là một trong những câu chuyện đẹp nhất của thể thao Việt Nam năm nay. Khi "Tiểu tiên cá" lùi về phía sau để làm công tác huấn luyện và lan tỏa niềm đam mê bơi lội cộng đồng, thì cậu em trai nhỏ năm nào đã chính thức vươn mình, tiếp nối hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cho bơi lội nước nhà.