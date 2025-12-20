Vợ Quang Hải tung bộ ảnh "xinh như mộng" giữa tin đồn mang thai lần 2

Mới đây, trong một clip dạy con viral trên mạng xã hội, bà xã Quang Hải - nàng WAG Chu Thanh Huyền bỗng dính nghi vấn mang bầu lần 2 khi để lộ vòng hai kém thon gọn khi bế con trai Lido trên tay. Cách diện đồ rộng thùng thình rồi ưỡn lưng khi bế con khiến nhiều người đặt câu hỏi hot girl Sơn Tây phải chăng đang đón tin vui lần 2 sau hơn 1 năm sinh con đầu lòng.

Chu Thanh Huyền lộ vòng 2 lùm lùm trong video dạy con (Ảnh: TikTik nhân vật)

Giữa lúc tin đồn bầu bí lan ra, bà xã Quang Hải gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh cực xinh, mặc dùng một bộ đồ với video phía trên, nhưng visual lại "đốn tim" người hâm mộ. Nhan sắc nhẹ nhàng, thần thái trong veo cùng nụ cười rạng rỡ của nàng WAG khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa: đúng là "gái một con trông mòn con mắt".

Trong loạt ảnh mới, bà xã Quang Hải diện váy hồng pastel thanh lịch, điểm xuyết chuỗi ngọc trai tinh tế. Lối trang điểm nhẹ, làn da căng mịn và mái tóc đen buông dài càng tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính. Dù chụp ở nhiều góc khác nhau, từ chính diện đến nghiêng, cô vẫn giữ được thần thái tươi tắn, ánh mắt lấp lánh đúng kiểu "xinh như mộng".

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không kém chính là vóc dáng thon gọn của nàng WAGs giữa tin đồn mang thai lần 2. Trong suốt bộ ảnh, cô khéo léo chọn góc chụp và trang phục rộng vừa đủ, không để lộ vòng hai. Chính sự kín đáo này càng làm dân tình thêm tò mò, liên tục để lại bình luận hỏi han nhưng nhân vật chính vẫn giữ im lặng.

Từ sau khi về chung một nhà với Quang Hải, Chu Thanh Huyền ngày càng nhận được nhiều thiện cảm nhờ hình ảnh nhẹ nhàng và cách cô nàng chăm sóc cho gia đình. Mỗi lần xuất hiện, Chu Thanh Huyền đều ghi điểm bởi phong cách thanh lịch, không phô trương nhưng vẫn nổi bật. Dù thực hư tin đồn mang thai lần 2 ra sao, có một điều không thể phủ nhận: nhan sắc hiện tại của vợ Quang Hải đang ở thời kỳ "đỉnh cao phong độ".



