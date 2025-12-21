Tiểu thư Doãn Hải My bật chế độ "nịnh" chồng, nói gì khi Văn Hậu trở lại sau 2 năm vật lộn với chấn thương?

Sau quãng thời gian dài gần 2 năm vật lộn với chấn thương, khoảnh khắc hậu vệ Đoàn Văn Hậu chính thức quay trở lại sân cỏ không chỉ khiến người hâm mộ xúc động mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với người luôn ở bên anh - Doãn Hải My.

Mới đây, nàng WAG đình đám đã lần đầu chia sẻ cảm xúc thật trên story cá nhân về việc chứng kiến chồng trở lại thi đấu. Không cần quá nhiều mỹ từ, từng dòng chữ của Doãn Hải My vẫn đủ khiến dân tình "lụi tim" vì vừa chân thành, vừa đầy tự hào về chồng.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 viết: "Cảm thấy cuối cùng sự nỗ lực đã được đền đáp. Cảm thấy mọi công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả… máu của anh nhà đã được đền đáp. Quá xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ổng (ông ấy - PV). Người nhiệt huyết, kiên trì, quyết tâm và chăm chỉ nhất mà chị từng biết - điển hình của người 'work hard in silence'".

Đặc biệt, Doãn Hải My còn không quên "chốt hạ" bằng câu nói vừa hài hước vừa ngọt ngào: "Không phải là chồng mình thì mình mới khen đâu nha". Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ cho thấy sự thấu hiểu, đồng hành và tự hào mà bà xã xinh đẹp dành cho Văn Hậu trong suốt hành trình đầy thử thách vừa qua.

Kèm theo dòng tâm sự là hình ảnh đời thường của gia đình nhỏ: Văn Hậu cởi trần khoe body săn chắc trong gương, Doãn Hải My ngồi cạnh với nụ cười rạng rỡ, phía trước là cậu nhóc nhỏ đang chơi đùa. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại toát lên trọn vẹn sự bình yên sau giông bão.

Với người hâm mộ, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu là tin vui lớn. Còn với Doãn Hải My, đó rõ ràng là "trái ngọt" cho những tháng ngày âm thầm ở phía sau, cùng chồng vượt qua chấn thương, áp lực và cả những lúc tưởng chừng như mệt mỏi nhất.

Một lần nữa, câu chuyện của Văn Hậu - Hải My khiến nhiều người tin rằng: phía sau sự trở lại mạnh mẽ của một cầu thủ, luôn có bóng dáng của một người phụ nữ đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương và đủ vững vàng để đồng hành đến cùng.