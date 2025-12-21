Bằng chứng cho thấy hotboy 8 múi của U22 Việt Nam đã lọt vào "tầm ngắm" của nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games

Nếu còn đang bán tín bán nghi chuyện hotboy U22 Việt Nam Phạm Lý Đức và nữ xạ thủ được mệnh danh xinh đẹp nhất SEA Games 33 - Phí Thanh Thảo chỉ là "quen biết xã giao", thì loạt động thái mới đây từ chính người trong cuộc khiến netizen phải đồng loạt thốt lên: "Sao mà muốn "đẩy thuyền" thành một đôi quá".

Mới nhất, cư dân mạng phát hiện Phí Thanh Thảo đã đăng lại một video của Phạm Lý Đức lên trang TikTok cá nhân. Đáng nói, đoạn clip không phải khoảnh khắc thi đấu hay đời thường giản dị, mà là video Lý Đức cởi trần khoe body 8 múi săn chắc, visual đúng chuẩn "hotboy sân cỏ" khiến hội chị em xem mà khó rời mắt.

Chưa dừng lại ở đó, nữ xạ thủ còn giải thích với người hâm mộ về việc đăng lại video trai đẹp khoe múi một cách đầy ẩn ý: "Bộ sưu tập chọn lọc lâu lắm mới lấp đầy được đó bà". Một câu nói tưởng vu vơ nhưng đặt trong bối cảnh này lại khiến netizen lập tức đặt dấu hỏi lớn: "Phạm Lý Đức với body 8 múi "nét hơn sony" phải chăng đã rơi vào tầm ngắm của nữ xạ thủ giành 2 HCV SEA Games 33 từ trước đó? Và đó chính là cơ duyên để Phí Thanh Thảo xuất hiện trên khán đài cổ vũ Lý Đức và U22 Việt Nam thi đấu trận chung kết SEA Games 33 gặp U22 Thái Lan hôm 18/12?

Trước đó, cộng đồng mạng đã soi ra loạt "hint couple" giữa Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo: từ việc theo dõi nhau trên mạng xã hội, bình luận tương tác qua lại khá thân thiết cho đến việc Lý Đức là chàng trai đầu tiên xuất hiện trên TikTok của Thanh Thảo, video còn ghép nhạc tình yêu đôi lứa ngọt ngào. Nữ xạ thủ còn công khai nói đặc biệt yêu thích cầu thủ số 3 (số áo của Lý Đức) khiến dân tình được dịp đẩy thuyền nhiệt tình.

Phí Thanh Thảo là gương mặt nổi bật của tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games năm nay, giành tới 2 HCV, vừa có thành tích "khủng" vừa sở hữu ngoại hình xinh xắn, thần thái cuốn hút. Trong khi đó, Phạm Lý Đức lại là cái tên gây sốt của U22 Việt Nam, không chỉ bởi phong độ trên sân mà còn vì khả năng nói tiếng Anh lưu loát và body 8 múi chuẩn nam thần.

Dù người trong cuộc chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng với loạt động thái công khai thế này, netizen có quyền đặt nghi vấn: Phạm Lý Đức có lẽ đã thực sự lọt vào "tầm ngắm" của nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games rồi chăng?