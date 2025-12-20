Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33: Việt Nam khép lại Đại hội với thành tích thứ 3

Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) diễn ra tại Thái Lan đã chính thức khép lại vào ngày 20/12/2025 sau những ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính. Trong ngày thi đấu cuối cùng này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nỗ lực hết mình để củng cố vị trí trên bảng tổng sắp, qua đó ấn định vị trí thứ 3 chung cuộc với tổng cộng 278 huy chương, bao gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong ngày thi đấu bế mạc chính là tấm HCV đầy cảm xúc ở môn bơi marathon nội dung tiếp sức nam nữ 4x1500m. Bộ tứ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh đã phối hợp nhịp nhàng để cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 12 phút 18 giây, mang về "món quà" cuối cùng đầy ý nghĩa cho thể thao nước nhà. Bên cạnh đó, các vận động viên cầu mây cũng đã nỗ lực mang về thêm 2 tấm HCB quý giá ở nội dung Regu nam và nữ sau những trận chung kết đầy cam go với các đối thủ mạnh là Malaysia và chủ nhà Thái Lan.

Kết quả chung cuộc ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của chủ nhà Thái Lan ở vị trí ngôi đầu với 233 HCV, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Indonesia (91 HCV).