Liên Quân Mobile Việt Nam giành HCV SEA Games, nhưng tuyệt đối đừng mắc sai lầm này nữa!

Ngày 19/12, trận đấu Chung kết nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam trong khuôn khổ SEA Games 33 đã diễn ra. Đối đầu với đối thủ mạnh là Thái Lan ngay trên sân nhà, đây là một thử thách lớn đối với tất cả các thành viên của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Dù vậy, các chàng trai Việt đã đầy bản lĩnh khi đánh bại đối thủ với tỉ số 4-2 qua đó mang về tấm Huy chương Vàng đã được khán giả chờ đợi từ rất lâu.

Tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đã mang về tấm HCV thứ 2 cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Tuy nhiên, không phải chiến thắng này là hoàn hảo tuyệt đối, có một sai lầm chí mang ở ván đấu thứ 5 khiến đối thủ lật kèo ván đấu này. Đó chính là tình huống đẩy nhà chính của Thái Lan khi đã có được lợi thế cực lớn và cách tấm Huy chương Vàng chỉ trong gang tấc. Người mắc phải sai lầm này là xạ thủ Phạm Nhật Hào (biệt danh: Bé Trọc).

Cần phải nói rõ tình huống này là cực kỳ quan trọng khi đây là pha combat quyết định để tranh tấm HCV sau khi tuyển Việt Nam đã có 3 ván thắng trước đó trong loạt BO7. Cùng với đó, điều kiện thắng duy nhất của Liên Quân Mobile chính là phá hủy nhà chính đối thủ.

Tuy nhiên Nhật Hào với Wisp - xạ thủ lại dùng Tốc Biến truy đuổi đối thủ tận sát bệ đá cổ thay vì cùng đồng đội gây sát thương nhà chính. Ngay sau đó, xạ thủ này đã bị khống chế cứng và tình huống combat này khiến tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam mất 4 chủ lực và đối thủ lật kèo rút ngắn tỉ số.

Tình huống xạ thủ Nhật Hào sử dụng Tốc Biến truy đuổi đối thủ dẫn đến mất lợi thế và thua mất ván đấu

Nên nhớ rằng khi thi đấu ở một kỳ Đại hội như SEA Games 33, các tuyển thủ chính là người đại diện cho thể thao Việt Nam thi đấu cạnh tranh huy chương. Do đó, cần phải tỉnh táo và tránh mắc phải những sai lầm tương tự. Khi đã ở cận kề chiến thắng và tấm HCV, cũng không thể có những phút giây lơ là hay thi đấu một cách bản năng như trường hợp kể trên.

Nếu tình huống này dẫn đến một trận thua hay đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam vuột mất tấm Huy chương Vàng, tuyển thủ mắc lỗi chắc chắn sẽ trở thành "tội đồ" của khán giả Việt.

Nhật Hào (phải) đã có tình huống mắc lỗi nghiêm trọng ở ván 5

Dù vậy, các chàng trai của tuyển Liên Quân Mobile vẫn giữ được tinh thần thép và thi đấu ấn tượng ở ván đấu thứ 6 ngay sau đó. Họ đã đánh bại đối thủ và mang về tấm HCV thứ 2 cho Liên Quân Mobile ở kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Một bài học phải nhớ kỹ và một niềm vui vỡ òa với tấm Huy chương Vàng đã chờ đợi từ rất lâu với cả tuyển thủ Liên Quân Mobile lẫn khán giả của bộ môn này.