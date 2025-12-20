Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra lúc 19h00 hôm nay: Khắc phục sai sót, trao lại ngọn đuốc cho Malaysia 2027

Tối ngày 20/12/2025, tại vận động quốc gia Rajamangala (Thái Lan), lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33). Sau hơn hai tuần thi đấu với tinh thần "thể thao cao thượng", SEA Games 33 đã khép lại bằng một buổi lễ mang đậm bản sắc văn hóa Thái Lan và tinh thần đoàn kết của khu vực.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ nổi tiếng Tah-U Pittaya Saechua và Kratae R-Siam trong chủ đề "Âm thanh của nhà vô địch". Những bài ca chiến thắng đã vang lên, tôn vinh tinh thần vượt khó và khát vọng vươn tới đỉnh cao của thế hệ trẻ Đông Nam Á.

Trước những ý kiến trái chiều từ lễ khai mạc, Ban tổ chức SEA Games 33 đã cho thấy sự cầu thị đáng ghi nhận. Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), khẳng định toàn đội ngũ đã rút kinh nghiệm sâu sắc để đảm bảo lễ bế mạc diễn ra trọn vẹn nhất.

Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra tối nay lúc 19h00 (Ảnh: HĐ)

Nghi thức được mong chờ nhất chính là phần tắt đuốc và hạ cờ SEA Games, chính thức kết thúc hành trình của Đại hội lần thứ 33. Trong khoảnh khắc chuyển giao đầy ý nghĩa, đại diện chủ nhà Thái Lan đã trao lại lá cờ liên đoàn cho Malaysia, quốc gia sẽ đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027. Đoàn Malaysia đã mang đến một tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu về văn hóa và lời chào đón nồng nhiệt của họ tới bạn bè quốc tế sau hai năm nữa.