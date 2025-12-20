Giành HCV SEA Games, gia đình "lá chắn thép" U22 Việt Nam làm 70 mâm cỗ mời cả làng

Sau kỳ tích cùng U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã trở thành niềm tự hào lớn của gia đình và quê hương. Để ăn mừng chiến thắng lịch sử này, gia đình cầu thủ trẻ quyết định mở tiệc đãi gần 70 mâm cỗ mời bà con lối xóm.

Hiểu Minh cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games (Ảnh: HĐ)

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn ra với kịch bản không tưởng. Dù bị dẫn trước, các chiến binh sao vàng đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2, bảo vệ tấm HCV quý giá.

Trong hành trình đăng quang đó, Nguyễn Hiểu Minh là một trong những cái tên nổi bật nhất. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "lá chắn thép" trước khung thành, cầu thủ này còn gây ấn tượng mạnh với khả năng tham gia tấn công. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp U22 Malaysia tại vòng bảng chính là minh chứng cho sự đa năng và nhạy bén của anh.

Chia sẻ với Báo Tiền Phong sau khi con trai giành vinh quang, ông Nguyễn Tiến Quang – bố của Hiểu Minh không giấu nổi sự xúc động.

"Cả nhà chúng tôi đã có mặt ở Thái Lan từ bán kết để cổ vũ con trai và U22 Việt Nam thi đấu. Sau trận chung kết chiến thắng, cả nhà đi bão cả đêm. Có lẽ trong cuộc đời của bố và Hiểu Minh những trận chung kết giành HCV rất hiếm nên chắc chắn phải thật tưng bừng".

Bố của Hiểu Minh cũng tiết lộ gia đình đã lên kế hoạch làm 50-70 mâm cỗ để chung vui cùng gia đình, họ hàng, làng xóm. Đây không chỉ là dịp để chia sẻ niềm vui chiến thắng mà còn là cách gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con lối xóm đã luôn đồng hành cùng cầu thủ Hiểu Minh suốt chặng đường qua.

Hiểu Minh thi đấu chắc chắn ở hàng phòng ngự (Ảnh: HĐ)