Đỉnh cao ngày cuối SEA Games: "Tiên cá" Mỹ Tiên cùng Huy Hoàng và đồng đội giành HCV nội dung khắc nghiệt trên biển

Trong ngày thi đấu khép lại hành trình tại SEA Games 33 20/12, đội tuyển Bơi Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn đậm nét khi xuất sắc chinh phục tấm HCV nội dung tiếp sức nam nữ 4x1500m trên biển, mang về niềm tự hào lớn lao cho thể thao nước nhà.

Bước vào đường đua xanh trong bối cảnh là ngày thi đấu cuối cùng của đại hội, áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong khu vực đã đẩy kịch tính lên cao độ. Tuy nhiên, trên mặt nước biển đầy thách thức, bộ tứ kình ngư Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh đã thể hiện một bản lĩnh thi đấu kiên cường cùng chiến thuật phối hợp cực kỳ hợp lý để giành HCV với thành tích 1:12:18.

Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Khả Nhi – Võ Thị Mỹ Tiên – Mai Trần Tuấn Anh xuất sắc giành vàng (Ảnh: TYR Vietnam)

4 kình ngư xuất sắc khi bơi biển (Ảnh: TYR Vietnam)

Khép lại ngày thi đấu SEA Games rực rỡ (Ảnh: TYR Vietnam)

Tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x1500m vào đúng ngày hạ màn SEA Games 33 mang ý nghĩa như một "lời chào kết" rực rỡ, góp phần hoàn thiện bảng tổng sắp huy chương của đoàn Việt Nam ở đấu trường Đại hội.