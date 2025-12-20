Ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển, visual quá xinh yêu như thiên thần đón Noel!

Mới đây, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển khiến cộng đồng mạng thả tim rần rần khi đăng tải bộ ảnh đón Noel của con gái út Lisa (tên thật là Thùy Linh). Không cần quá nhiều lời giới thiệu, loạt khoảnh khắc ngập tràn sắc đỏ - trắng này nhanh chóng gây sốt MXH, bởi visual đáng yêu đúng chuẩn "tiểu công chúa" của ái nữ nhà kiện tướng dancesport.

Trong bộ ảnh, Lisa xuất hiện với concept Noel đặc trưng mà vẫn vô cùng tinh tế. Cô bé diện áo len trắng dáng rộng, kết hợp mũ len đỏ xinh xắn, tay cầm quả bóng bay đỏ nổi bật trên phông nền cùng tông. Chỉ với những chi tiết quen thuộc như cây thông Noel, hộp quà, chú gấu bông, nhưng nhờ thần thái tự nhiên và biểu cảm ngọt ngào của Lisa, tổng thể loạt ảnh vẫn ghi điểm tuyệt đối.

Từ khoảnh khắc ngồi ngoan ngoãn bên chú gấu bông, đứng cạnh cây thông nhỏ xinh cho đến lúc cười tươi nhìn thẳng ống kính, út cưng nhà Khánh Thi - Phan Hiển đều khiến người xem "tan chảy". Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười trong veo như thiên thần giúp cô bé chiếm trọn spotlight. Nhiều netizen không khỏi xuýt xoa: chỉ cần lướt qua cũng phải dừng lại ngắm vì quá xinh yêu.

Lisa không cần tạo dáng cầu kỳ hay biểu cảm phức tạp. Sự hồn nhiên, tự nhiên đúng chuẩn trẻ con lại chính là "vũ khí" giúp con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển ghi điểm mạnh. Concept Noel ấm áp với gam màu đỏ chủ đạo càng làm nổi bật vẻ đáng yêu, trong trẻo của cô bé, mang đến cảm giác dễ chịu và đúng tinh thần lễ hội cuối năm.

Từ khi chào đời đến nay, Lisa luôn là "cây hút like" mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ. Con gái út của Khánh Thi - Phan Hiển được nhận xét ngày càng xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đáng yêu từ cả bố lẫn mẹ. Không ít người còn hài hước dự đoán, với visual này, Lisa trong tương lai rất có thể sẽ trở thành một "hot kid" chính hiệu.



