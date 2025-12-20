Vì sao U22 Việt Nam chỉ được nghỉ 3 ngày sau khi "hạ" Thái Lan giành HCV SEA Games?

Ngay sau khi khép lại hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33 với tấm HCV, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức về nước vào tối ngày 19/12 trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng sẽ không kéo dài quá lâu khi một thử thách lớn hơn đang đợi sẵn ở phía trước. Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi để thăm gia đình, trở về CLN trước khi phải hội quân trở lại vào ngày 23/12.

Bước sang giai đoạn mới, đội tuyển sẽ chính thức đổi tên gọi từ U22 thành U23 Việt Nam. Đây không chỉ là sự thay đổi về danh xưng mà còn là sự chuyển mình về tâm thế để đương đầu với những đối thủ đẳng cấp hơn ở tầm châu lục. Theo kế hoạch, toàn đội có chuyến tập huấn dài ngày tại Qatar bắt đầu từ ngày 26/12. Tại đây, HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội rà soát lại lực lượng thông qua trận giao hữu mang tính "tổng duyệt" với U23 Syria, trước khi chính thức di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày đầu năm mới 1/1/2026.

Dù được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ chức vô địch SEA Games, nhưng khó khăn tại VCK U23 châu Á là điều đã được dự báo trước. Nằm ở bảng A cùng với đối thủ cực mạnh là chủ nhà ,Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu bằng trận ra quân gặp U23 Jordan vào tối ngày 6/1, tiếp sau đó là cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1, và cuối cùng là trận đấu được dự báo khó khăn nhất với đội chủ nhà vào đêm ngày 12/1.

Với việc giữ nguyên bộ khung vừa giành vinh quang tại Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đang đặt niềm tin tuyệt đối vào sự gắn kết và tinh thần chiến đấu quả cảm của các học trò. Người hâm mộ đang kỳ vọng rằng, với "phép màu" và chiến thuật hợp lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, không chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á mà còn tự tin khẳng định vị thế tại đấu trường lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi trẻ.