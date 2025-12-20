Toàn cảnh bế mạc SEA Games 33: Pháo hoa rực rỡ tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại ở Malaysia 2027

Tối ngày 20/12, tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok), lễ bế mạc SEA Games 33
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí rực rỡ và đầy xúc cảm, chính thức khép lại 12 ngày tranh tài sôi nổi của thể thao khu vực Đông Nam Á
Khác với sự trang trọng và đậm chất truyền thống của đêm khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 33 mang đến một không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động
Màn pháo hoa rực rỡ khép lại những ngày tranh tài sôi nổi
Với chủ đề tôn vinh những "âm vang của nhà vô địch", nước chủ nhà Thái Lan đã chiêu đãi các đoàn thể thao và người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng hiện đại
Rực rỡ sắc màu SEA Games
Màn pháo hoa mãn nhãn
Điểm nhấn của chương trình là hai màn trình diễn nghệ thuật "The Sound of Whistle" và "The Sound of Champions"
Chương trình nghệ thuật hiện đại, giàu sức sống
Âm thanh hoà cùng ánh sáng đẹp mắt
Tại kỳ đại hội lần này, đoàn Thể thao Việt Nam đã để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu trung thực, đẹp mắt
Việt Nam khép lại một kỳ SEA Games thành công về mặt chuyên môn cho Việt Nam với 87 HCV
Tại lễ bế mạc khán giả đã được sống lại những giây phút vỡ òa chiến thắng, những giọt nước mắt tiếc nuối và cả những cái ôm thắm thiết giữa các đối thủ trên sân đấu
Sau nghi lễ tắt đài lửa đầy lắng đọng, lá cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã được hạ xuống. Đại diện nước chủ nhà Thái Lan chính thức thực hiện nghi thức bàn giao cờ cho Malaysia – quốc gia sẽ đăng cai kỳ SEA Games 34 năm 2027
Màn pháo hoa rực rỡ kéo dài nhiều phút trên bầu trời sân vận động Rajamangala là lời chào tạm biệt của xứ sở Chùa Vàng
Ảnh: Bùi Lượng