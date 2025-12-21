Video: Ánh Viên phản ứng cười ngất khi em trai Quang Thuấn mang hoa cùng HCV SEA Games về mừng chị nhận bằng Thạc sĩ

Quang Thuấn mang HCV SEA Games về chúc mừng chị gái - Ánh Viên tốt nghiệp Thạc sĩ (Nguồn: TTNV)

Mới đây, một khoảnh khắc đời thường của Ánh Viên - "tiểu tiên cá" một thời của làng bơi Việt Nam và em trai Nguyễn Quang Thuấn - VĐV mới giành HCV SEA Games 33 - đang viral khắp MXH nhận được nhiều sự chú ý. Đoạn video ghi lại phản ứng cực đáng yêu của Ánh Viên khi được em trai Quang Thuấn mang hoa cùng huy chương vàng SEA Games về chúc mừng chị gái nhận bằng Thạc sĩ gây sốt cõi mạng.

Trong video, Quang Thuấn xuất hiện giản dị trên đường piste với vẻ ngoài điển trai, tay anh ôm bó hoa vàng rực, cầm tấm HCV vừa giành được và linh vật biểu tượng của SEA Games 33 tiến về phía chị gái vừa nhận bằng Thạc sĩ. Khi nhìn thấy em trai, Ánh Viên không giấu được sự bất ngờ, rồi bật cười đúng kiểu phản ứng rất quen thuộc của hai chị em. Nụ cười thoải mái, ánh mắt tự hào và có chút nghẹn ngào khiến ai xem cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình thể thao.

Quang Thuấn mang HCV SEA Games và hoa đến lúc mừng Ánh Viên tốt nghiệp Thạc sĩ

Khoảnh khắc Ánh Viên nhận bằng Thạc sĩ đầy tự hào

Chẳng cần nói những lời chúc cầu kỳ, hình ảnh em trai mang thành tích lớn nhất sự nghiệp hiện tại để mừng cột mốc học vấn của chị gái đã đủ nói lên sự gắn bó và động viên thầm lặng mà hai chị em dành cho nhau. Một người đã khép lại sự nghiệp đỉnh cao và gặt hái thành công trên con đường học tập, một người đang tiếp bước, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy càng khiến người hâm mộ xúc động khi nhớ lại Ánh Viên từng là nguồn cảm hứng lớn cho Quang Thuấn theo đuổi con đường thể thao. Giờ đây, ở một thời điểm rất đặc biệt, thành quả của cả hai lại cùng xuất hiện trong một khung hình: bằng Thạc sĩ và huy chương vàng SEA Games.

Không ít netizen để lại bình luận rằng đây là "màn chúc mừng đỉnh cao nhất", vừa hài hước, vừa tự hào, lại tràn ngập không khí gia đình ấm áp. Với Ánh Viên, nụ cười trong video có lẽ không chỉ là niềm vui nhất thời, mà là sự mãn nguyện khi thấy những nỗ lực của cả hai chị em đều được đền đáp theo cách rất riêng.

Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ khiến người xem tin rằng: thành công sẽ luôn ý nghĩa hơn rất nhiều khi được sẻ chia cùng gia đình.

Khoảnh khắc Ánh Viên lên bục nhận bằng Thạc sĩ đầy tự hào (Video: TTNV)



