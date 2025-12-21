Đội bóng Philippines gửi tâm thư khi trọng tài "cướp trắng" bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33

Sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines, bên cạnh niềm vui vô địch của đại diện Philippines là làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh quyết định gây sốc của trọng tài. Tình huống không công nhận bàn thắng hợp lệ của Bích Thuỳ đã khiến cục diện trận đấu thay đổi, để lại sự phẫn nộ và tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ.

Giữa lúc dư luận còn đang "dậy sóng", Manila Montet FC - một đội bóng của Philippines đã đăng tải bức tâm thư dài trên Fanpage chính thức, trực tiếp gửi tình cảm đến người hâm mộ Việt Nam. Nội dung không né tránh tranh cãi, thẳng thắn thừa nhận sai lầm trọng tài và bày tỏ sự tôn trọng với nỗi đau của đối thủ.

Mở đầu tâm thư, đội bóng Philippines viết: "Gửi những người bạn Việt Nam, sự giận dữ của các bạn là hoàn toàn dễ hiểu". Theo họ, bóng đá vốn là môn thể thao của cảm xúc, và đôi khi chính cảm xúc ấy khiến người ta tổn thương - đặc biệt khi một quyết định trọng tài làm thay đổi cục diện trận đấu mà "tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy".

Đáng chú ý, bức tâm thư cũng nhắc lại thông báo chính thức từ AFC, trong đó khẳng định quyết định không công nhận bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam là "một sai lầm nghiêm trọng xảy ra ở thời điểm mang tính bước ngoặt", ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của trận chung kết. AFC cũng cho biết sẽ xem xét lại sự việc và đưa ra các biện pháp nhằm tránh lặp lại những sai sót tương tự trong tương lai.

Phía đội bóng Philippines nhấn mạnh rằng niềm vui chiến thắng của họ không đồng nghĩa với việc phủ nhận khoảnh khắc gây tranh cãi ấy. "Chúng tôi ăn mừng đội bóng của mình, nhưng vẫn hiểu rằng sai lầm là một phần của bóng đá, ngay cả khi nó không công bằng".

Trọng tài phất cờ việt vị, không công nhận bàn thắng của Bích Thuỳ gây tranh cãi dữ dội

Đặc biệt, thông điệp được nhiều CĐV Việt Nam chú ý nhất nằm ở đoạn cuối: đội bóng Philippines khẳng định sai lầm này không thuộc về Việt Nam, cũng không thuộc về Philippines, mà thuộc về bóng đá và công tác trọng tài. Họ gọi Việt Nam là "những người láng giềng", chia sẻ chung lịch sử, văn hóa và niềm đam mê, thậm chí ví mối quan hệ hai quốc gia như "những người anh em họ".

"Hôm nay, người Philippines ăn mừng. Nhưng chúng tôi cũng tôn trọng nỗi đau của các bạn. Bởi vì bóng đá nên mang đến sự cạnh tranh trên sân cỏ, chứ không phải sự oán giận bên ngoài sân đấu" - bức tâm thư khép lại.

Dù không thể xoa dịu hoàn toàn sự phẫn nộ của người hâm mộ Việt Nam sau một trận chung kết đầy tranh cãi, động thái lên tiếng từ phía Philippines phần nào cho thấy tinh thần fair-play và sự tôn trọng dành cho đối thủ. Tuy nhiên, với nhiều CĐV, điều họ mong chờ nhất lúc này vẫn là những thay đổi thực chất từ công tác trọng tài, để những khoảnh khắc đau lòng như vậy không còn lặp lại ở các giải đấu lớn.