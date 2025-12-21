Chàng trai giống Ánh Viên đến ngỡ nàng, netizen phải thốt lên: "Ctrl C - Ctrl V"

Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam không ngừng xôn xao trước loạt ảnh so sánh độ giống nhau đến ngỡ ngàng giữa hai kình ngư Ánh Viên và Quang Thuấn. Từ ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, đến cả khuôn miệng khi vui, cả hai chị em đều như được "sao chép" từ một bản gốc. Cư dân mạng đã không tiếc lời ví von hài hước như "nhà xài mặt tiết kiệm", "Ctrl C - Ctrl V" hay thậm chí là "Thấy Quang Thuấn còn giống Ánh Viên hơn cả Ánh Viên".

Gương mặt giống nhau như đúc của chị em Ánh Viên (Ảnh: TTNV)

Sự giống nhau y như đúc này là do Ánh Viên, Quang Thuấn chính là chị em ruột. Sự tương đồng này không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn thể hiện qua niềm đam mê và tài năng với bộ môn bơi lội. Nếu Ánh Viên từng là tượng đài với 25 tấm HCV SEA Games, mang về vinh quang cho thể thao nước nhà, thì giờ đây, người em Quang Thuấn đang từng bước kế thừa di sản ấy một cách đầy ấn tượng.

Ánh Viên và em trai giống từ ánh mắt, nụ cười (Ảnh: TTNV)

Ánh Viên cũng tự nhận chị em tiết kiệm mặt (Ảnh: TTNV)

Quang Thuấn chúc mừng chị gái nhận bằng thạc sĩ (Ảnh: FBNV)

Ánh Viên và Quang Thuấn đều bơi cực giỏi (Ảnh: FBNV)

Không những gây ấn tượng về ngoại hình, Nguyễn Quang Thuấn còn chứng minh được thực lực vượt trội trên đường đua xanh. Tại kỳ SEA Games 33, Quang Thuấn đã xuất sắc giành HCV ở nội dung bơi hỗn hợp 400m nam, một trong những nội dung đòi hỏi kỹ thuật và sức bền cực kỳ cao.

Chiến thắng này không chỉ là thành quả của quá trình tập luyện gian khổ mà còn là minh chứng cho việc tài năng bơi lội trong gia đình Ánh Viên vẫn đang được gìn giữ và phát huy. Người hâm mộ không khỏi tự hào khi chứng kiến Quang Thuấn tiếp bước chị gái, mang vinh quang về cho Tổ quốc, phần nào lấp đầy khoảng trống mà Ánh Viên để lại sau khi giải nghệ.