Gái xinh "Tê Con" chiếm sóng sự kiện T1 đến Việt Nam: Có cả fan nữ mặc váy cưới đu idol

Sáng ngày 21/12, sức nóng từ việc các nhà vô địch thế giới T1 đổ bộ Việt Nam được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) đã lan tỏa mạnh mẽ. Rất nhiều fan của T1 (Tê Con) và người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam đã đến sự kiện để được theo dõi và giao lưu cùng Faker - ngôi sao lớn nhất của LMHT toàn cầu.

Là sự kiện Esports nhưng không chỉ có fan nam mà rất đông đảo fan nữ của T1 và Faker cũng xuất hiện từ sớm để gặp gỡ idol. Từ các trang phục cosplay, áo đấu T1 cho đến những trang phục đặc biệt hơn đều xuất hiện.

Đông đảo khán giả đã đến sự kiện từ rất sớm

Trước khi gặp gỡ và giao lưu cùng T1, khán giả có thể chụp ảnh, checkin hoặc tham gia nhiều hoạt động khác tại sự kiện

Fan Việt cực kỳ nồng nhiệt chào đón T1 và Faker đến Việt Nam

Không chỉ có phái mạnh, rất đông đảo fan của T1 là phái đẹp

Gái xinh mặc váy cưới đu idol tại sự kiện Faker và T1 đến Việt Nam

Dù chưa đến thời gian bắt đầu sự kiện, người hâm mộ T1 đã đến từ rất sớm vây chật kín không gian tại VEC

Nhiều "Tê Con" xinh đẹp đến sự kiện để đu idol

Rất nhiều fan nữ xinh đẹp chiếm sóng trước khi sự kiện diễn ra

Trang phục quen thuộc nhất vẫn là áo thi đấu của T1

Một fan nữ check in cùng Oner trước khi được nhìn thấy idol ngoài đời thật