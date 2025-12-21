Gái xinh "Tê Con" chiếm sóng sự kiện T1 đến Việt Nam: Có cả fan nữ mặc váy cưới đu idol

Rất nhiều fan nữ xinh đẹp đã xuất hiện tại sự kiện "VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled" để được trực tiếp theo dõi các tuyển thủ T1.
Sáng ngày 21/12, sức nóng từ việc các nhà vô địch thế giới T1 đổ bộ Việt Nam được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) đã lan tỏa mạnh mẽ. Rất nhiều fan của T1 (Tê Con) và người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam đã đến sự kiện để được theo dõi và giao lưu cùng Faker - ngôi sao lớn nhất của LMHT toàn cầu.
Là sự kiện Esports nhưng không chỉ có fan nam mà rất đông đảo fan nữ của T1 và Faker cũng xuất hiện từ sớm để gặp gỡ idol. Từ các trang phục cosplay, áo đấu T1 cho đến những trang phục đặc biệt hơn đều xuất hiện.