T1 chính thức xuất hiện trên sân khấu: Faker gây sốt với visual "đỉnh của đỉnh", điển trai đến mức đốn tim fan

Toàn bộ đội hình T1 đã chính thức xuất hiện tại sự kiện fan meeting của T1 tại Việt Nam, người được chú ý đặc biệt nhất vẫn là Faker.

Chiều ngày 21/12, T1 đã chính thức xuất hiện trên sân khấu sự kiện fan meeting T1 tại Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC). Hàng nghìn khán giả Việt Nam đã đến theo dõi và giao lưu cùng thần tượng tại sự kiện.

Tâm điểm chính là sự xuất hiện của toàn bộ đội hình T1 - nhà đương kim vô địch LMHT thế giới và cùng là đội tuyển giàu thành tích nhất của bộ môn này. Faker lập tức gây sốt bởi màn chào fan Việt bằng tiếng Việt: "Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker".

Faker gây sốt với màn chào fan bằng tiếng Việt

Faker vẫn xuất hiện với phong cách quen thuộc nhưng visual đầy nổi bật

Ngôi sao đường giữa T1 là người được quan tâm đặc biệt nhất

Toàn bộ đội hình T1 bước ra sân khấu chào khán giả Việt

Xuất hiện cùng Faker là các chàng trai của T1 gồm: Keria, Oner, Peyz và Doran. Cả 4 tuyển thủ này cũng đều khiến khán giả hào hứng đặc biệt.

Xạ thủ trẻ Peyz chính là cái tên mới nhất trong đội hình T1 với bản hợp đồng 3 năm

Doran là mảnh ghép trong đội hình mang về cúp CKTG 2025 cho T1

Siêu trợ thủ Keria - ngôi sao có giá trị được giới chuyên môn đánh giá cao chỉ sau Faker

Oner - tuyển thủ đi rừng được fan Việt cực kỳ yêu mến của T1 hào hứng khi bốc thăm vị trí thi đấu tại showmatch

Đối đầu cùng T1 là đội hình All Star Việt Nam với những cái tên nổi tiếng nhất của LMHT Việt: SofM, Levi, Kiaya, Thầy Giáo Ba và Archie

