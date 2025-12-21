T1 chính thức xuất hiện trên sân khấu: Faker gây sốt với visual "đỉnh của đỉnh", điển trai đến mức đốn tim fan

Toàn bộ đội hình T1 đã chính thức xuất hiện tại sự kiện fan meeting của T1 tại Việt Nam, người được chú ý đặc biệt nhất vẫn là Faker.
Chiều ngày 21/12, T1 đã chính thức xuất hiện trên sân khấu sự kiện fan meeting T1 tại Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC). Hàng nghìn khán giả Việt Nam đã đến theo dõi và giao lưu cùng thần tượng tại sự kiện.
Tâm điểm chính là sự xuất hiện của toàn bộ đội hình T1 - nhà đương kim vô địch LMHT thế giới và cùng là đội tuyển giàu thành tích nhất của bộ môn này. Faker lập tức gây sốt bởi màn chào fan Việt bằng tiếng Việt: "Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker".
Xuất hiện cùng Faker là các chàng trai của T1 gồm: Keria, Oner, Peyz và Doran. Cả 4 tuyển thủ này cũng đều khiến khán giả hào hứng đặc biệt.