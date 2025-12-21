Đánh bại Thái Lan đầy ngoạn mục để giành HCV, U22 Việt Nam bị BTC "bỏ quên" khoảnh khắc vô địch SEA Games 33

Tối 20/12, lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra với phần video tổng kết những khoảnh khắc đáng nhớ của đại hội thể thao khu vực. Tuy nhiên, đoạn clip này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi khoảnh khắc U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam sau trận chung kết kịch tính với U22 Thái Lan - lại không xuất hiện.

Cụ thể, video dài hơn 2 phút chỉ điểm lại một số hình ảnh thi đấu ở nhiều môn khác nhau, trong đó có cả bóng đá nam. Thế nhưng, những khoảnh khắc đắt giá nhất của U22 Việt Nam ở trận chung kết, từ bàn gỡ cho tới giây phút nâng cúp vô địch, đều không xuất hiện.

Điều này khiến nhiều CĐV không khỏi bất ngờ bởi chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan được xem là một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất SEA Games 33. Đội bóng áo đỏ từng bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một, nhưng đã bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai và hiệp phụ để giành HCV ngay trên sân đối thủ, chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài nhiều thập kỷ của Thái Lan ở môn bóng đá nam trên sân nhà.

Trong khi đó, phần hình ảnh bóng đá xuất hiện trong video lại chủ yếu là những tình huống ở vòng bảng, hoặc các môn thi có sự góp mặt của VĐV chủ nhà. Việc bỏ qua khoảnh khắc vô địch của U22 Việt Nam khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về cách lựa chọn nội dung của ban tổ chức.

Ngược lại, trận chung kết bóng đá nữ khi tuyển nữ Việt Nam bị cướp mất bàn thắng đầy tranh cãi, rồi phải chịu thất bại trước tuyển nữ Philippines ở loạt luân lưu lại được truyền tải rõ ràng.

Ngay sau lễ bế mạc, mạng xã hội đã rộ lên nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu. Không ít ý kiến cho rằng chiến thắng của U22 Việt Nam xứng đáng được nhắc tới trong video tổng kết, bởi đây không chỉ là tấm HCV quan trọng mà còn là một dấu ấn lớn của SEA Games năm nay.

Dù vậy, với người hâm mộ Việt Nam, khoảnh khắc U22 Việt Nam lên ngôi vô địch chắc chắn vẫn là ký ức khó quên, bất chấp việc có xuất hiện hay không trong video tổng kết của ban tổ chức.