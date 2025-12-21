Faker chào “Tê Con” bằng tiếng Việt, fan “sĩ hết đời”

6 năm là quá lâu để gặp mặt thần tượng

Từ sáng sớm 21/12, hơn 10.000 khán giả đã đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) check-in từ sớm, biến VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled thành đại tiệc eSport đầy sắc màu game thủ. “Tê Con” như không thể chờ đợi thêm được nữa - dù 16h Faker và các thành viên của T1 mới chính thức xuất hiện.

Lần đầu tiên, toàn bộ thành viên T1 có mặt tại Việt Nam gặp mỡ người hâm mộ.

Faker chào “Tê Con” bằng tiếng Việt.

Biểu cảm của các tuyển thủ T1 khi bốc thăm vị trí thi đấu.

Faker (giữa) vẫn là người anh cả và linh hồn của của T1.

Và đúng 16h, bầu không khí vỡ òa, fan bật khóc sung sướng khi Faker và từng thành viên T1 bước lên sân khấu.

“Xin chào các fan Việt Nam”, lời nói đầu tiên của Faker với khán giả Việt khiến cả khán phòng chìm trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Từng thành viên T1 vẫy tay chào “Tê Con”, biến khoảnh khắc tưởng như chỉ xuất hiện trên màn ảnh thành hiện thực sống động ngay tại Hà Nội.

Không khí khán giả như “nổ tung” trước sự xuất hiện của T1

Sức nóng của lễ hội còn lan tỏa khắp mạng xã hội khi hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới theo dõi livestream dõi từng cử động của Faker, Doran, Oner, Keria, Peyz chứng kiến lịch sử ngay tại thời khắc này.

Hơn 10.000 người hâm mộ đã đến để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của làng eSport Việt.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, giấc mơ của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tại Việt Nam đã trở thành hiện thực - được gặp trực tiếp thần tượng ngay tại Việt Nam. Độ hoành tráng của sân khấu khiến khán giả dù ngồi xa cũng cảm thấy như Faker đang ở ngay trước mắt.

“Tình yêu dành cho Faker như được đền đáp xứng đáng”, một fan nữ dưới khán đài chia sẻ. “Quá lâu để chờ ngày gặp Faker trực tiếp và nay đã thỏa ước mong”, lời chia sẻ nghẹn ngào từ một “Tê Con” chính hiệu.

Không khí bùng nổ trong buổi fan meeting của T1 tại Việt Nam.

6 năm là khoảng thời gian quá dài cho một tình yêu không điều kiện. Với cộng đồng fan của Faker và T1 tại Việt Nam - những “Tê Con” đã lớn lên cùng những trận đấu huy hoàng của Quỷ Vương Bất Tử - thì việc được gặp trực tiếp thần tượng không còn là giấc mơ, mà là hành trình chờ đợi đầy cảm xúc.

Fan thế giới cũng “GATO” với độ ưu ái dành cho “Tê Con”

Sự xuất hiện của Faker cùng các đồng đội T1 tại Việt Nam đã lan tỏa vượt khỏi biên giới. Hàng triệu bài đăng, bình luận, story của fan Việt, clip reaction hài hước đã lập tức lan truyền, chia sẻ tốc độ ánh sáng khắp các nền tảng. Trên khắp Facebook, X, Thread và TikTok, các hashtag #T1inVietnam, #ThePromiseFulfilled, #VPBankxT1… lan tỏa với tốc độ chưa từng có. Thậm chí, nhiều fanpage và người hâm mộ quốc tế còn thấy ngỡ ngàng trước những đặc quyền mà fan T1 tại Việt Nam đang nhận được.

Fan T1 tại Việt Nam nhận nhiều đặc quyền chưa từng có.

Bởi đây là lần đầu tiên, người hâm mộ quốc tế (trừ Hàn Quốc) được chiêm ngưỡng 5 cúp danh giá nhất của T1, bao gồm cúp vô địch Chung kết Thế giới 2016, LCK 2022, EWC 2024, MSI 2017 và LCK 2020; và được gặp linh vật phượng hoàng ATI - biểu tượng chiến thắng của T1 trong lần đầu tiên xuất ngoại. Đây là đặc quyền chưa từng có, ngay cả những cộng đồng eSports phát triển hàng đầu cũng chưa được trải nghiệm.

Ngay sau khi chào khán giả Việt, T1 có trận showmatch BO3 lịch sử với đội tuyển All-Star gồm những tinh hoa trong làng LMHT Việt Nam như Levi, SofM, Kiaya, Archie, Thầy Giáo Ba. Đây là lần hiếm hoi các “huyền thoại sống” Faker, Doran, Oner, Keria, Peyz đứng chung sân khấu và thi đấu với những tuyển thủ ngôi sao của Việt Nam.

VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled trở thành ngày hội eSport đúng nghĩa cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Nhiều fan quốc tế đã không giấu nổi sự ghen tị khi T1 đến Việt Nam theo cách “ấm lòng” đến thế. Không chỉ là fan meeting đầu tiên tại Đông Nam Á, T1 còn mang theo cả MC Lee Sung-hoon - gương mặt quen thuộc từng dẫn dắt loạt sự kiện nội bộ đình đám của đội, và Untara - cựu tuyển thủ T1 đồng thời là streamer nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Sự xuất hiện của “cây nhà lá vườn” khiến cộng đồng quốc tế phải xuýt xoa: chỉ ở Việt Nam, T1 mới bung xõa hết cỡ, giao lưu tự nhiên như ở nhà.

Cộng đồng “Tê Con” nức lòng trước sự đầu tư “chịu chơi” của VPBank và T1. Nhiều người thán phục mức độ hoành tráng của lễ hội, thậm chí tin rằng đây là “đại tiệc eSports” lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.