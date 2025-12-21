Mbappe ăn mừng kiểu "siu" khi san bằng kỷ lục ở Real, Ronaldo lập tức có phản ứng

Trong đêm thăng hoa tại Bernabeu, Kylian Mbappe không chỉ giúp Real Madrid giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Sevilla mà còn chính thức điền tên mình vào lịch sử Real. Với pha lập công ấn tượng trong trận đấu này, siêu sao người Pháp đã cán mốc 59 bàn thắng trong năm dương lịch 2025, san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Cristiano Ronaldo từng thiết lập năm 2013.

Mbappe ăn mừng kiểu siu của Ronaldo (Ảnh: FBNV)

Việc chạm đến con số 59 bàn sau chỉ 58 trận đấu (đạt hiệu suất xấp xỉ 1,01 bàn/trận) là minh chứng rõ nét cho sự hòa nhập khủng khiếp của Mbappe tại Tây Ban Nha. Tính riêng mùa giải 2025/26, tiền đạo này đang thống trị danh sách Vua phá lưới ở cả hai đấu trường lớn nhất La Liga với 18 bàn và Champions League với 9 bàn. Tổng cộng, anh đã bỏ túi 29 pha lập công chỉ sau nửa đầu mùa giải, một con số khiến mọi hàng thủ đều phải khiếp sợ.

Theo Defensa, Ronaldo là một trong những người đầu tiên chúc mừng Mbappe.

"Tôi rất vui vì cậu đã san bằng được kỷ lục ấy. Chỉ có cậu mới làm được", Ronaldo chia sẻ với Defensa.

Ronaldo là thần tượng từ nhỏ của Mabppe (Ảnh: FBNV)

Mbappe đã có kỷ lục trong chính ngày sinh nhật của mình 21/12, đặc biệt bàn thắng quan trọng này tiền đạo sinh năm 1998 còn gửi đến thần tượng Ronaldo, pha ăn mừng đậm phong cách "siuu" là rõ nhất.

"Đó là dành cho anh ấy. Thường thì tôi có cách ăn mừng riêng, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ điều này với Ronaldo. Anh là thần tượng tự thời thơ ấu của tôi và tôi có mối quan hệ rất tốt với anh ấy. Giờ Cristiano là bạn của tôi và tôi gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất", Mabpep chia sẻ sau trận đấu.