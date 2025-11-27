Kylian Mbappé một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là ngôi sao tấn công toàn diện bậc nhất bóng đá hiện đại, khi thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử trong trận đấu gần nhất tại Champions League. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tiền đạo người Pháp đã khiến cả châu Âu phải "sững sờ" với màn trình diễn hủy diệt.

Hat-trick trong 6 phút

Ở trận đấu Real Madrid thắng Olympiacos 4-3 ở lượt 5 vòng bảng Champions League trên sân khách, dưới áp lực của hàng vạn khán giả đối phương, Mbappé bất ngờ bùng nổ với cú hat-trick được ghi chỉ trong 6 phút 12 giây. Đây là hat-trick nhanh thứ hai trong lịch sử Champions League, chỉ sau kỷ lục của Mohamed Salah 30 giây.

Với hat-trick vừa lập, Mbappé chính thức trở thành cầu thủ sở hữu nhiều hat-trick sân khách nhất Champions League, với 4 lần, vượt qua kỷ lục trước đó của Filippo Inzaghi. Đáng chú ý, tuổi đời của Mbappé mới chỉ 26, cho thấy tiềm năng để anh tiếp tục phá sâu những kỷ lục vốn tưởng như "không thể chạm tới". Không chỉ là sự bùng nổ về tốc độ ghi bàn, màn trình diễn này còn giúp Mbappé tự mình viết lại lịch sử của đấu trường châu Âu.

Mbappe hập kỷ lục tại Champions League

Phá kỷ lục của Ronaldo

Không dừng lại ở đó, Mbappé còn ghi thêm bàn thắng thứ tư để hoàn tất "poker" giúp Real Madrid thắng ngược 4-3 đầy kịch tính. Pha lập công này đưa anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong 5 trận đầu tiên một mùa Champions League tại sân nhà của Real, với 9 bàn, vượt qua thành tích trước đây của Cristiano Ronaldo.

Những gì Mbappé thể hiện khiến anh tiếp tục được xếp vào nhóm cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Tốc độ, kỹ thuật, sự lạnh lùng khi dứt điểm cùng khả năng tạo khác biệt chỉ trong vài phút khiến anh trở thành "vũ khí tối thượng" trong tay Real Madrid. Với độ chín của sự nghiệp và đội hình mạnh mẽ của Real, Mbappé đang được kỳ vọng sẽ mở ra một thời kỳ thống trị mới ở Champions League, giống như cách Cristiano Ronaldo từng làm.

Mbappe vượt Ronaldo

Hiệu suất ghi bàn của Mbappe

Trong mùa giải 2024/25, Mbappé ghi tới 31 bàn trong 34 trận tại LaLiga, giúp anh giành danh hiệu "Vua phá lưới", đồng thời cán mốc 42 bàn trong 55 lần ra sân trên mọi đấu trường, một thành tích hiếm thấy kể từ khi anh đến Bernabéu. Mùa giải tiếp theo 2025/2026, Mbappé tiếp tục thi đấu bùng nổ, tính đến gần đây, anh ghi được 13 bàn sau 13 trận ở LaLiga, tương đương trung bình 1 bàn/trận, một hiệu suất cực cao.

Không chỉ giữ vững phong độ ở giải quốc nội, Mbappé còn liên tục để lại dấu ấn ở đấu trường châu Âu anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Real Madrid tại UEFA Champions League mùa này, đồng thời chứng tỏ năng lực dứt điểm và tạo đột biến, khiến mọi hàng thủ châu Âu phải dè chừng. Sự ổn định, đều đặn và hiệu quả ghi bàn của Mbappé không chỉ mang lại bàn thắng, mà còn mang đến hy vọng, lợi thế và áp lực chiến thuật lên đối phương mỗi khi Real Madrid ra sân.



