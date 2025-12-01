Không tin được Ronaldo 40 tuổi body vẫn nét căng cuồn cuộn như tạc tượng thế này

Trong giới bóng đá đỉnh cao, bước sang tuổi 40 thường đồng nghĩa với những bước chạy nặng nề và sự tàn phá của thời gian lên cơ bắp. Nhưng với Ronaldo, thời gian dường như đã "bỏ quên" anh. Nhìn vào những tấm hình cận cảnh, người ta thấy rõ từng thớ cơ đùi cuồn cuộn và cơ bụng 8 múi sắc nét, đó là kết quả của một tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ dừng lại ở mức 7%.

Bức hình mới nhất được Ronaldo đăng tải khiến tất cả choáng váng (Ảnh: FBNV)

Các chuyên gia y tế tại Al-Nassr và các CLB cũ đều kinh ngạc khi các chỉ số sinh học của anh, từ mật độ xương đến khối lượng cơ, đều tương đương với một cầu thủ đang ở độ chín 28 tuổi. Hình thể ấy không đơn thuần để phô diễn; nó là "lá giáp" giúp anh chịu đựng được cường độ va chạm khắc nghiệt và duy trì tốc độ bứt phá kinh ngạc dù đã trải qua hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.

Để duy trì được "kỳ quan" ấy, Ronaldo vận hành một lịch trình tập luyện khắc kỷ như một cỗ máy. Triết lý của CR7 là "không có ngày nghỉ". Ngay cả sau các trận đấu căng thẳng, thay vì nằm nghỉ, anh thường chọn bơi lội hoặc tập hồi phục dưới nước để giúp cơ bắp thư giãn mà vẫn duy trì được độ săn chắc.

Chế độ tập luyện của Ronaldo luôn khắc nghiệt (Ảnh: FBNV)

Nếu phòng tập là nơi xây dựng cơ bắp, thì nhà bếp chính là nơi Ronaldo "điêu khắc" nên hình thể không mỡ thừa. Ronaldo tuyệt đối nói không với thực phẩm chế biến sẵn, đồ có đường và đặc biệt là đồ uống có cồn. Thực đơn ưu tiên hàng đầu là cá tươi (như cá kiếm, cá vược), ức gà và rất nhiều rau xanh.

Thay vì ăn 3 bữa lớn, Ronaldo chia thành 6 bữa ăn nhẹ mỗi ngày. Cách ăn này giúp lượng đường trong máu luôn ổn định, cung cấp năng lượng liên tục cho cơ thể và ngăn chặn việc tích tụ mỡ xấu. Bên cạnh ăn uống, anh còn áp dụng phương pháp ngủ đa pha (chia nhỏ các giấc ngủ 90 phút trong ngày) để cơ thể luôn trong trạng thái tái tạo tế bào ở mức cao nhất.

Thể hình tuổi 40 của Ronaldo (Ảnh: FBNV)

Hình thể của Cristiano Ronaldo ở tuổi 40 là minh chứng đanh thép nhất cho việc giới hạn của con người có thể được nới rộng bằng kỷ luật. Siêu sao Bồ Đào Nha không chỉ giữ gìn vóc dáng để kéo dài sự nghiệp, mà còn để khẳng định vị thế của một biểu tượng về lối sống lành mạnh. Với Ronaldo, body "nét như tạc tượng" chính là thành quả của một tinh thần không bao giờ thỏa hiệp với sự già nua.