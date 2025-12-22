Có là SOOBIN thì cũng lắp bắp khi đứng cạnh Faker, đứng giữa đội hình T1 mới nhận ra 1 sự thật cay đắng

Như thế nào là idol gặp idol đúng nghĩa, hãy nhìn cách SOOBIN phản ứng khi đi "đu" fan meeting của T1 ở Hà Nội hôm 21/12. Mới đây, nam ca sĩ đình đám Vbiz đã có dịp gặp gỡ Faker cùng toàn bộ đội hình T1 ngay tại Việt Nam, và kết quả là… từ hình tượng cool ngầu thường ngày, SOOBIN lập tức "hóa fanboy chính hiệu", lắp bắp không nói nên lời trước huyền thoại sống của làng Liên minh huyền thoại.

Theo chia sẻ từ chính chủ, SOOBIN đã hâm mộ Faker từ tận năm 2016, theo dõi từng giải đấu, từng khoảnh khắc của T1. Đến khi được gặp trực tiếp ngoài đời, cảm giác vỡ òa là có thật. Nam ca sĩ không giấu nổi sự run rẩy khi đứng cạnh Faker, thừa nhận thẳng thắn: "Đứng cạnh Faker là lắp bắp quá".

Chưa hết, khoảnh khắc đứng giữa đội hình T1 còn mang đến cho SOOBIN một "cú sốc nhẹ" khác: chiều cao. Nam ca sĩ hài hước chia sẻ rằng trước giờ cứ nghĩ mình ổn, cho đến khi đứng cạnh dàn tuyển thủ T1 mới nhận ra sự thật khá… cay đắng. "Hóa ra mình chỉ cao hơn mỗi bé Kẻ (cách gọi thân thương của fan Việt dành cho tuyển thủ Keria), mấy cha còn lại cao dữ". SOOBIN dí dỏm kể lại.

Khoảnh khắc fanboy đáng yêu nhất có lẽ nằm ở chi tiết cuối cùng: trước khi chia tay, vì quá run, SOOBIN chỉ kịp nói với Faker đúng một câu tiếng Anh quen thuộc: "I love you". Đơn giản, ngắn gọn, nhưng đủ nói lên tất cả sự ngưỡng mộ dành cho huyền thoại LMHT.

Trên mạng xã hội, loạt khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt. Netizen thích thú khi thấy một SOOBIN rất khác: không sân khấu, không ánh đèn, chỉ còn lại một fanboy đứng trước thần tượng của mình, vừa lắp bắp, vừa cười trừ vì… thấp hơn tưởng tượng.

Nhiều người còn đùa vui: "Đúng là idol cũng có idol", hay "Ai rồi cũng có lúc đứng cạnh Faker mà quên mất mình là ai". Dù là ca sĩ hàng đầu Vpop, đứng trước Faker và T1, SOOBIN vẫn chỉ là một fan hạnh phúc đúng nghĩa.