Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ

Không chỉ ghi điểm trên sân cỏ với những pha lập công quan trọng cho U22 Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn còn khiến netizen phải "xin vía" vì chuyện tình yêu ngọt ngào như phim thanh xuân. Nhân vật nữ chính trong câu chuyện này chính là cô vợ xinh đẹp sở hữu nhan sắc trong veo, từng khiến nam tiền đạo trẻ chấp nhận yêu xa hơn 1.700km suốt 2 năm trước khi quyết định "chốt đơn" ở độ tuổi còn rất trẻ.

Ngay khi Thanh Nhàn nổi lên với những bàn thắng đẹp mắt góp công giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, vợ anh - nàng WAG Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2004, Tây Ninh) cũng nhận được nhiều sự chú ý. Loạt ảnh đời thường của vợ Thanh Nhàn được chia sẻ rầm rộ, nhận về vô số lời khen vì visual nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút. Từ phong cách áo dài dịu dàng, outfit quân đội giản dị cho đến những khoảnh khắc đời thường nữ tính, cô nàng đều ghi điểm nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng và thần thái rất "nàng thơ".

Không hoạt động showbiz, không ồn ào mạng xã hội, chính sự kín tiếng và nét đẹp tự nhiên lại khiến bà xã Thanh Nhàn càng được chú ý. Nhiều netizen còn đùa rằng: "Bảo sao Thanh Nhàn đá hay, có hậu phương xịn xò thế này cơ mà!".

Theo tìm hiểu, Thanh Nhàn và bà xã Ngọc Lan quen nhau khi anh đang tập trung phát triển sự nghiệp bóng đá. Một người ở phía Bắc, một người sinh sống tại miền Nam, khoảng cách địa lý lên tới hơn 1.700km khiến chuyện yêu đương không hề dễ dàng.

Suốt 2 năm yêu xa, cặp đôi chủ yếu giữ liên lạc qua tin nhắn, cuộc gọi, tranh thủ từng khoảng thời gian hiếm hoi để gặp mặt. Lịch tập luyện - thi đấu dày đặc của Thanh Nhàn càng khiến việc duy trì mối quan hệ trở nên thử thách. Thế nhưng, thay vì buông bỏ, cả hai lại chọn kiên trì và tin tưởng.

Sau quãng thời gian dài gắn bó, Thanh Nhàn quyết định kết hôn khi còn rất trẻ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không đám cưới rình rang phô trương, chuyện tình của nam cầu thủ U22 Việt Nam được ngưỡng mộ bởi sự giản dị nhưng chắc chắn.

Dù sau khi cưới vẫn phải tiếp tục sống xa nhau vì đặc thù công việc, nhưng Thanh Nhàn luôn dành sự quan tâm cho gia đình nhỏ. Trên sân cỏ, anh nỗ lực thi đấu; ngoài đời, anh là một người chồng trẻ sẵn sàng trưởng thành sớm vì gia đình.

Giữa làng bóng đá Việt Nam, nơi nhiều cầu thủ trẻ còn mải mê sự nghiệp, Thanh Nhàn lại chọn cách ổn định gia đình từ rất sớm. Và có lẽ, với một hậu phương xinh đẹp, thấu hiểu và luôn ở phía sau, đó cũng là động lực lớn để anh tiếp tục bùng nổ trong màu áo U22 Việt Nam.

Ảnh: FBNV