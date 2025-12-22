Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner

Một ngày trọn vẹn cho tất cả fan T1 tại Việt Nam và cả người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại nước nhà với rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Ngày 21/12, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) đã "nổ tung" trước sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch thế giới T1. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả đến xem trực tiếp và đông đảo khán giả theo dõi online trên các nền tảng số. Đến với sự kiện, "Quỷ Vương" Faker và các đồng đội tại T1 đã để lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ Việt Nam.
Cùng điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của sự kiện đặc biệt này nhé.
Faker chào fan Việt Nam bằng tiếng Việt
Highlight ấn tượng của T1 và team All-Star Việt Nam tại showmatch