Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner

Ngày 21/12, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) đã "nổ tung" trước sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch thế giới T1. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả đến xem trực tiếp và đông đảo khán giả theo dõi online trên các nền tảng số. Đến với sự kiện, "Quỷ Vương" Faker và các đồng đội tại T1 đã để lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ Việt Nam.

Cùng điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của sự kiện đặc biệt này nhé.

Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim fan Việt "lỡ nhịp" chính là khi Faker cất lời chào bằng tiếng Việt: "Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker!"

Toàn bộ đội hình T1 bước ra sân khấu chào khán giả khiến Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) "nổ tung"

Faker và T1 đã có một trận showmatch 3 ván "đủ tiền net" với hàng trăm mạng hạ gục mỗi ván đấu mang lại rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cho khán giả

Faker chào fan Việt Nam bằng tiếng Việt

Highlight ấn tượng của T1 và team All-Star Việt Nam tại showmatch

T1 giao lưu cùng fan tại fan meeting

Faker siêu dễ thương, "sơ hở" là lại vẫy tay chào khán giả Việt

Faker nghĩ rằng người Việt Nam ăn phở với kim chi khi giao lưu về văn hóa Việt Nam trong fan meeting

Thầy Giáo Ba - người có khoảnh khắc để đời khi solokill Faker và cùng team All-Star Việt Nam chiến thắng showmatch trước T1

Oner xúc động khi được cộng đồng các "Tê Con" tại Việt Nam tổ chức sinh nhật

Oner hạnh phúc và cũng đầy bẽn lẽn khi được hàng nghìn fan Việt hát vang chúc mừng sinh nhật

Faker và các thành viên T1 rất thích nón lá, các tuyển thủ còn ký tên lên nón để làm món quà tặng fan

Một khoảnh khắc dễ thương trong minigame "tam sao thất bản" bằng tiếng Việt của Faker và Oner

Toàn bộ thành viên T1 đều đội nón lá chụp ảnh cùng các fan may mắn

Biểu cảm đáng yêu của Keria

Hỗ trợ số 1 của T1 tặng quà cho fan

Oner dùng "hết sức bình sinh" ném quà tặng cho fan

Doran siêu dễ thương và có những câu thoại khiến khán giả cười không ngớt

"Em Bội" Peyz là thành viên mới nhất nhưng có một câu thoại để đời khi nói "Anh yêu em" bằng tiếng Việt



