08:57 22/12/2025
Một ngày trọn vẹn cho tất cả fan T1 tại Việt Nam và cả người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại nước nhà với rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngày 21/12, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) đã "nổ tung" trước sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch thế giới T1. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả đến xem trực tiếp và đông đảo khán giả theo dõi online trên các nền tảng số. Đến với sự kiện, "Quỷ Vương" Faker và các đồng đội tại T1 đã để lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ Việt Nam.

Cùng điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của sự kiện đặc biệt này nhé.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 1.

Khoảnh khắc khiến hàng triệu trái tim fan Việt "lỡ nhịp" chính là khi Faker cất lời chào bằng tiếng Việt: "Xin chào các fan Việt Nam, tôi là Faker!"

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 2.

Toàn bộ đội hình T1 bước ra sân khấu chào khán giả khiến Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) "nổ tung"

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 3.

Faker và T1 đã có một trận showmatch 3 ván "đủ tiền net" với hàng trăm mạng hạ gục mỗi ván đấu mang lại rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cho khán giả

Faker chào fan Việt Nam bằng tiếng Việt

Highlight ấn tượng của T1 và team All-Star Việt Nam tại showmatch

T1 giao lưu cùng fan tại fan meeting

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 4.

Faker siêu dễ thương, "sơ hở" là lại vẫy tay chào khán giả Việt

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 5.

Faker nghĩ rằng người Việt Nam ăn phở với kim chi khi giao lưu về văn hóa Việt Nam trong fan meeting

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 6.

Thầy Giáo Ba - người có khoảnh khắc để đời khi solokill Faker và cùng team All-Star Việt Nam chiến thắng showmatch trước T1

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 7.

Oner xúc động khi được cộng đồng các "Tê Con" tại Việt Nam tổ chức sinh nhật

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 8.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 9.

Oner hạnh phúc và cũng đầy bẽn lẽn khi được hàng nghìn fan Việt hát vang chúc mừng sinh nhật

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 10.

Faker và các thành viên T1 rất thích nón lá, các tuyển thủ còn ký tên lên nón để làm món quà tặng fan

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 11.

Một khoảnh khắc dễ thương trong minigame "tam sao thất bản" bằng tiếng Việt của Faker và Oner

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 12.

Toàn bộ thành viên T1 đều đội nón lá chụp ảnh cùng các fan may mắn

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 13.

Biểu cảm đáng yêu của Keria

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 14.

Hỗ trợ số 1 của T1 tặng quà cho fan

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 15.

Oner dùng "hết sức bình sinh" ném quà tặng cho fan

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 16.

Doran siêu dễ thương và có những câu thoại khiến khán giả cười không ngớt

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện T1 đến Việt Nam: Thầy Giáo Ba solokill Faker, fan Việt tổ chức sinh nhật cho Oner- Ảnh 17.

"Em Bội" Peyz là thành viên mới nhất nhưng có một câu thoại để đời khi nói "Anh yêu em" bằng tiếng Việt


