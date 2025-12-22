Cạn lời: Vợ chồng Beckham thức dậy và phát hiện mình bị con cả bất hiếu... block thẳng tay!

Gia đình Beckham đang đối mặt với một trong những giai đoạn căng thẳng và buồn bã nhất khi mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ dường như đã rơi vào trạng thái "đóng băng hoàn toàn". Theo nguồn tin từ Daily Mail, David và Victoria Beckham khẳng định họ chưa bao giờ - và sẽ không bao giờ - unfollow con trai cả trên Instagram, trái lại, chính Brooklyn mới là người đã "chặn" bố mẹ mình, như một động thái được cho là tuyên bố dứt khoát: anh đã hoàn toàn xa cách với gia đình.

Nguồn tin chia sẻ rằng việc David và Victoria chủ động bỏ theo dõi Brooklyn là điều "không tưởng". Với họ, nút follow trên mạng xã hội không chỉ đơn thuần là Instagram, mà còn là sợi dây kết nối cuối cùng với con trai - khi mà ngoài đời thực, họ đã không còn nói chuyện với Brooklyn suốt nhiều tháng qua. "Theo dõi con là cách họ gửi đi thông điệp rằng: bố mẹ vẫn yêu con, vẫn muốn biết con đang sống thế nào. Giờ đây, họ thậm chí không thể làm điều đó nữa - nhưng không phải do họ".

Theo tiết lộ, David và Victoria đang thực sự tan nát vì cuộc xung đột gia đình kéo dài. Tuy nhiên, điều không bao giờ thay đổi là tình yêu dành cho Brooklyn. "Họ sẽ không bao giờ ngừng yêu con trai mình. Họ luôn ở đây vì Brooklyn, dù chuyện gì xảy ra đi nữa", nguồn tin nhấn mạnh.

Ảnh: Instagram nhân vật

Drama Instagram này nổ ra chỉ vài ngày trước Giáng sinh, càng khiến không khí gia đình thêm phần nặng nề. Brooklyn được cho là sẽ không trở về Anh đoàn tụ cùng bố mẹ và các em Romeo, Cruz hay Harper, mà ở lại Mỹ đón lễ cùng vợ Nicola Peltz và gia đình nhà vợ tại Miami. Trong khi đó, đại gia đình Beckham dự kiến sẽ quây quần tại căn biệt thự trị giá 10 triệu bảng ở Cotswolds.

Ảnh: Getty Images

Giữa loạt tin đồn, Cruz Beckham - em trai Brooklyn - đã lên tiếng làm rõ trên Instagram Story, khẳng định bố mẹ anh không hề unfollow con trai. "Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ unfollow con trai mình. Hãy nói cho đúng sự thật. Họ thức dậy và phát hiện mình bị chặn… tôi cũng vậy", Cruz viết. Phát ngôn này càng khiến dư luận tin rằng rạn nứt trong gia đình Beckham đã chạm đến mức nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình

Không chỉ Brooklyn, vợ anh - Nicola Peltz - cũng không còn follow David và Victoria, và chiều ngược lại cũng tương tự. Daily Mail cho biết Brooklyn và Nicola đã đến Miami từ đầu tuần, chia sẻ hình ảnh thân mật bên gia đình nhà vợ tại biệt thự sang trọng ở Palm Beach. Quyết định đón Giáng sinh cùng gia đình Nicola được cho là cú sốc lớn với David, Victoria và các em của Brooklyn.

Trước đó, David Beckham từng nhiều lần chủ động "đưa cành ô liu" nhằm hàn gắn mối quan hệ. Anh đăng ảnh cũ chụp cùng Brooklyn và các con trai, trong khi Cruz cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên anh trai trên bãi biển Brazil như một lời nhắn nhủ: gia đình vẫn luôn ở đây. Thế nhưng, mọi nỗ lực dường như chưa đủ để phá vỡ sự im lặng từ Brooklyn.

Mối quan hệ giữa Brooklyn, Nicola và gia đình Beckham được cho là đổ vỡ hoàn toàn sau khi cặp đôi không tham dự sinh nhật lần thứ 50 của David hồi tháng 5, cũng như không có bất kỳ phản hồi nào khi David được phong tước hiệp sĩ vào tháng 11.

Đau lòng hơn cả là câu chuyện của các bà. Victoria mới đây chia sẻ hình ảnh lò sưởi treo 12 chiếc tất Noel - mỗi chiếc dành cho một đứa cháu, trong đó vẫn có chiếc mang tên Brooklyn. Bạn bè gia đình cho biết Jackie Adams (mẹ Victoria) và Sandra (mẹ David) đều cực kỳ buồn, thậm chí tan nát vì có thể không được gặp cháu trai trong dịp lễ năm nay. "Họ không còn trẻ nữa, và không ai biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào".

Giữa cơn bão drama, Victoria Beckham được cho là đang cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ vì chồng và con gái út Harper. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra, Giáng sinh năm nay có lẽ là mùa lễ buồn nhất của gia đình Beckham - khi tình thân bị thử thách chỉ bởi một cú "chặn" trên mạng xã hội, nhưng để lại vết nứt quá lớn ngoài đời thực.