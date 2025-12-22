Thương: 3 chị em ruột ở Huế vừa giành 3 HCV SEA Games quặn lòng vì mất bố

Trong cùng một ngày thi đấu tại SEA Games 33, ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đã viết nên câu chuyện vô tiền khoáng hậu khi cùng giành HCV môn Vật cho đoàn thể thao Việt Nam.

Chị cả Mỹ Hạnh (62kg) giành HCV kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp, Mỹ Trang (57kg) lần thứ 3 đăng quang và em út Mỹ Linh (53kg) xuất sắc giành HCV ngay lần đầu tham dự.

Tuy nhiên, trước ngày lên đường, bố của 3 vận động viên đang trong tình trạng bạo bệnh. Vừa rời thảm đấu với chiến thắng trên tay, cả ba chị em đã khóc nức nở qua sóng truyền hình: "Bố ơi, chúng con làm được rồi, bố hãy đợi chúng con về!".

Bố của 3 đô vật qua đời (Ảnh: Webthethao)

Dẫu vậy, phép màu đã không xảy ra. Rạng sáng ngày 22/12, người bố thân yêu của 3 cô gái đã trút hơi thở cuối cùng. Ba tấm HCV rực rỡ giờ đây trở thành món quà cuối cùng, đẫm nước mắt mà các nữ đô vật dành tặng bố mình.