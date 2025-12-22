Việt Nam lần đầu đăng cai giải quốc tế Delta Force: Chủ nhà vào Top 4, chức vô địch gọi tên ai?

Giải đấu quốc tế Delta Force Invitational 2025: Chế Độ Chiến Trường (DFIW 2025) đã chính thức hạ màn tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Đây là cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải đấu quy mô quốc tế của tựa game Delta Force, quy tụ 8 đội tuyển hàng đầu thế giới tranh giành tổng giải thưởng 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Chung cuộc, Toxido NxG đã xuất sắc vượt qua mọi thử thách để đăng quang ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Nhà vô địch DFIW 2025 - Toxido NxG

Sân khấu hoành tráng của Delta Force Invitational 2025: Chế Độ Chiến Trường

Hành trình bước lên ngôi vương của Toxido NxG tại Hà Nội xứng đáng được gọi là một câu chuyện về bản lĩnh và sự kiên cường. Sau cú vấp ngã trước ứng cử viên nặng ký TengLong ở chung kết nhánh thắng, họ buộc phải rơi xuống nhánh thua và trải qua những giây phút sinh tử trước DNI để giành tấm vé cuối cùng vào chung kết.

Danh hiệu DFIW 2025 của tập thể Toxido NxG

Trong màn tái đấu định mệnh với chính TengLong ở trận Chung kết tổng, Toxido NxG đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Không còn sự lép vế, họ thi đấu thăng hoa, liên tục tạo đột biến để phá vỡ thế trận của đối thủ, qua đó hoàn tất cú "lội ngược dòng" ngoạn mục và trả món nợ cũ một cách ngọt ngào để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Về phía chủ nhà, đại diện Việt Nam là Rapid Lofi cũng để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Các chàng trai áo đỏ đã có màn trình diễn ấn tượng khi hạ gục "gã khổng lồ" khu vực Đông Nam Á là RexRegumQeon x 7SINS với tỷ số 2-0 trắng. Dù phải dừng bước ở Top 4 trước những đối thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế, thành tích này của Rapid Lofi vẫn là một tín hiệu tích cực, khẳng định tiềm năng to lớn và hứa hẹn sự bùng nổ mạnh mẽ của nền Esports Delta Force Việt Nam trong năm 2026.

Hành trình đáng nhớ của đại diện Việt Nam - Rapid Lofi

Không chỉ gói gọn trong những màn so tài chuyên môn căng thẳng, DFIW 2025 còn thực sự trở thành ngày hội cho cộng đồng game thủ tại Hà Nội. Cung Thể thao Quần Ngựa những ngày qua luôn chật kín khán giả đến trải nghiệm không khí Esports sôi động, giao lưu cùng dàn khách mời đình đám như Độ Mixi, Lê Khôi, Tùng Họa Mi và chiêm ngưỡng những màn cosplay nhân vật bước ra từ game đầy sống động. Sự thành công rực rỡ của giải đấu, cùng sự hỗ trợ thiết bị chuẩn thi đấu từ nhà tài trợ ANTGAMER, đã đặt nền móng vững chắc cho việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín của các sự kiện Delta Force quy mô toàn cầu trong tương lai.

Đông đảo khán giả tại khu check-in của DFIW 2025

Dàn khách mời tại DFIW 2025

Delta Force phiên bản đời thực ghi dấu ấn tại DFIW 2025