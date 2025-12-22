Hot: Lộ diện bạn trai của xạ thủ đẹp nhất SEA Games Phí Thanh Thảo, không phải hotboy U22 Việt Nam nhưng profile đỉnh chóp!

Sau loạt đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm của Phí Thanh Thảo - nữ xạ thủ được mệnh danh là "hoa khôi bắn súng" của thể thao Việt Nam, danh tính bạn trai cô nàng cuối cùng cũng chính thức được hé lộ. Không phải hotboy U22 Việt Nam Phạm Lý Đức như những gì netizen từng "đẩy thuyền" rầm rộ gần đây, người sánh đôi cùng Thanh Thảo lại là một gương mặt quen thuộc của làng bắn súng: xạ thủ Vũ Tiến Nam.

Thực tế, mối quan hệ của cặp đôi này không phải mới đây mới được phát hiện. Từ tháng 12/2024, Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam đã công khai những khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội, từ ảnh đời thường cho đến những lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến tập huấn, thi đấu. Tuy nhiên, phải đến khi cộng đồng mạng "soi kỹ" loạt chi tiết trùng khớp, chuyện tình của cặp đôi xạ thủ mới thực sự trở thành tâm điểm chú ý.

Bộ ảnh xứng lứa vừa đôi của cặp đôi Phí Thanh Thảo - Vũ Tiến Nam (Ảnh: FBNV)

Phí Thanh Thảo vốn không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ thể thao. Sinh năm 2004, cô là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện nay, gây ấn tượng bởi vừa có thành tích chuyên môn tốt, vừa sở hữu ngoại hình sáng, được ưu ái gọi là "hoa khôi bắn súng". Không chỉ thi đấu nổi bật tại SEA Games 33 và các giải khu vực, Thanh Thảo còn mang quân hàm Thượng uý, ghi điểm mạnh với hình ảnh một nữ quân nhân trẻ trung, bản lĩnh và kỷ luật.

Xạ thủ Vũ Tiến Nam cổ vũ bạn gái - Phí Thanh Thảo ở SEA Games 33 (Ảnh chụp màn hình)

Phí Thanh Thảo tương tác cùng bạn trai (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, bạn trai của cô - Vũ Tiến Nam - dù không hoạt động trong môi trường thể thao "ồn ào" như bóng đá, nhưng lại sở hữu một profile khiến dân mạng phải gật gù công nhận là đỉnh chóp. Vũ Tiến Nam là xạ thủ nam kỳ cựu của đội tuyển bắn súng Việt Nam, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế. Năm 2025, anh giành Huy chương Vàng cá nhân nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại Giải Vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2025, đồng thời cùng với các đồng đội Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy tạo nên bộ ba ấn tượng, mang về Huy chương Vàng đồng đội nam.

Đặc biệt, anh hiện đang mang quân hàm Đại uý, vừa là vận động viên thành tích cao, vừa là quân nhân chuyên nghiệp, chuẩn hình mẫu "ít nói - làm nhiều" đúng gu nhiều người.

Những khoảnh khắc đời thường tình tứ của Phí Thanh Thảo và bạn trai

Cả Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam đều gắn bó lâu năm với bắn súng, cùng sinh hoạt trong môi trường kỷ luật cao của quân đội, nên không khó hiểu khi hai người có sự đồng điệu cả trong công việc lẫn cuộc sống. Chính sự kín tiếng, không phô trương nhưng lại toát lên khí chất rất riêng của cặp đôi này khiến dân mạng càng thêm thích thú, liên tục dành lời khen cho "couple thể thao nhìn là thấy uy tín".

Không cần danh xưng hotboy hay ánh hào quang từ sân cỏ, bạn trai của xạ thủ đẹp nhất Việt Nam vẫn đủ sức gây chú ý nhờ thành tích, quân hàm và phong thái đậm chất quân nhân. Và có lẽ, chính sự tương đồng về đam mê lẫn bản lĩnh ấy đã giúp Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam trở thành một trong những cặp đôi được được chú ý nhiều nhất của làng thể thao Việt thời gian gần đây.