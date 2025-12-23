Lộ bí mật về chiếc nhẫn "phong thủy" của HLV Kim Sang-sik

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã thu hút sự chú ý khi gửi lời chúc mừng đến người "đàn em" Kim Sang-sik sau tấm HCV SEA Games 33. Đáng chú ý, thầy Park lần đầu tiết lộ về một "vũ khí bí mật" mà ông đã trao cho người kế nhiệm.

“Hy vọng rằng chiếc nhẫn tôi đã tặng cho HLV Kim sẽ luôn giúp ông bình an trong tâm hồn và đầy may mắn trong các giải đấu”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Chính ông Park là người tặng nhẫn cho HLV Kim Sang-sik (Ảnh: FBNV)

Chiếc nhẫn trên ngón út của ông Kim (Ảnh chụp màn hình)

Lời xác nhận này ngay lập tức giải mã cơn sốt của cộng đồng mạng về chiếc nhẫn đen xuất hiện trên tay HLV Kim Sang-sik trong suốt thời gian qua.

Tại SEA Games 33, hình ảnh HLV Kim Sang-sik đứng bên đường biên với phong thái điềm tĩnh, tay đeo chiếc nhẫn đen ở ngón út đã gây chú ý. Người hâm mộ bắt đầu gọi đây là chiếc nhẫn "phong thủy" khi chứng kiến những quyết định thay người đầy quyết đoán và có phần "điên rồ" của ông.

Trong trận chung kết kịch tính với Thái Lan, những quân bài dự bị được ông Kim tung vào sân như Thanh Nhàn, Thái Sơn và Văn Thuận đã phối hợp tạo nên bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Đây không phải lần đầu những quyết định nhân sự của vị HLV này mang lại hiệu quả tức thì, giúp Việt Nam lội ngược dòng trong những thế trận nghẹt thở.

HLV Kim Sang-sik có "cú ăn ba" với bóng đá Việt Nam trong năm 2025 (Ảnh: HĐ)

Ý nghĩa biểu tượng đằng sau món trang sức tối giản

Theo các góc nhìn về văn hóa và phong cách, việc đeo nhẫn ở ngón út thường đại diện cho tư duy độc lập và bản lĩnh cá nhân.

Chiếc nhẫn không chỉ đơn thuần là niềm tin phong thủy, mà còn là điểm tựa tinh thần về sự ủng hộ của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Món quà này như một sợi dây liên kết, giúp ông vững vàng hơn trước áp lực của vị trí "ghế nóng".

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của bóng đá Việt Nam với cú "ăn ba" lịch sử: AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Thành công này là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định của HLV Park Hang-seo:

"Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao bằng nội lực nếu có hướng đi đúng và sự kiên nhẫn".