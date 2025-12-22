Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam chia buồn nỗi đau mất cha với 3 VĐV vật vừa giành HCV SEA Games

Sáng ngày 22/12, cha của 3 vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh vừa giành 3 huy chương vàng SEA Game 33 vừa qua đời tại quê nhà ở làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế).

Nhận được tin, Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 đã gửi thư chia buồn:

"Tôi xin được gửi tới toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc và thành kính nhất trước sự ra đi của bác Nguyễn Đăng Sơn, người cha kính yêu của ba vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh", ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 viết trong thư.

Ba chị em Mỹ Hạnh bên giường bệnh của ba sau khi hoàn thành nhiệm vụ SEA Games (Ảnh: Ngọc Bích)

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết tại SEA Games 33 vừa qua, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đã làm nên một dấu mốc đặc biệt cho thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, ba chị em ruột cùng giành huy chương vàng môn Vật tự do nữ. Thành tích ấy là niềm tự hào lớn lao của thể thao nước nhà, nhưng trên hết, đó là kết quả của cả một quá trình dài rèn luyện gian khổ, mà phía sau luôn có hình bóng lặng lẽ, bền bỉ và đầy yêu thương của người cha.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh vừa giành 3 huy chương vàng SEA Game 33 (Ảnh: FBNV)

"Chúng tôi hiểu rằng, sự ra đi của bác Nguyễn Đăng Sơn là nỗi đau không gì có thể bù đắp, đặc biệt là với ba em – những vận động viên luôn mang trong mình ý chí kiên cường và tình cảm gia đình sâu nặng. Đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, bác Nguyễn Đăng Sơn không chỉ là người cha của ba vận động viên xuất sắc, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, của niềm tin và sự đồng hành bền bỉ dành cho thể thao nước nhà", ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 bày tỏ.