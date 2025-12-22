Võ sĩ tập gym cực nặng để ép cân ra đi mãi mãi ở tuổi 21 khiến tất cả bàng hoàng

Cách đây không lâu làng võ thuật thế giới bàng hoàng trước thông tin Jake Sendler , võ sĩ MMA nghiệp dư người Úc, đã qua đời ở tuổi 21 sau những biến chứng nghiêm trọng liên quan đến quá trình tập luyện cường độ cao trong phòng gym.

Theo NYpost, Jake Sendler gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng sau chuỗi ngày tập luyện với khối lượng lớn, đi kèm việc giảm cân cấp tốc nhằm chuẩn bị cho thi đấu . Những dấu hiệu ban đầu chỉ là các cơn đau cơ kéo dài, song nhanh chóng diễn tiến nặng, buộc anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nam võ sĩ qua đời do tập cường độ cao (Ảnh: Nypost)

Các bác sĩ chẩn đoán Sendler mắc hội chứng tiêu cơ vân, tình trạng hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi các sợi cơ bị phá hủy hàng loạt, giải phóng độc tố vào máu. Hội chứng này có thể dẫn đến suy thận cấp, rối loạn điện giải, tổn thương tim và đa cơ quan , thường xuất hiện ở những trường hợp tập luyện quá sức, mất nước hoặc không có thời gian hồi phục phù hợp.

Mặc dù được đặt vào trạng thái hôn mê và trải qua nhiều ca can thiệp y tế chuyên sâu, Jake Sendler đã không qua khỏi do cơ thể chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Sự ra đi của võ sĩ trẻ để lại nỗi đau lớn cho gia đình, bạn bè và cộng đồng MMA tại Úc.

Vụ việc của Jake Sendler tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn từ việc tập luyện quá sức , đặc biệt trong bối cảnh nhiều vận động viên trẻ và người tập gym có xu hướng đẩy cơ thể vượt quá giới hạn chịu đựng. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, việc tập luyện cần được kiểm soát khoa học, có thời gian phục hồi hợp lý và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu bất thường để tránh những hậu quả đáng tiếc.