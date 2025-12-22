Pickleball Việt: Ai thắng nổi Minh Quân - Vinh Hiển bây giờ?

Thứ bảy tuần trước, Minh Quân - Vinh Hiển chiến thắng dễ dàng trước Hoàng Nam - Xuân Đức trong trận chung kết giải VTV9 tại TP.HCM. Chỉ 1 ngày sau đó, cặp đôi này lại một lần nữa vượt qua Lý Hoàng Nam (lần này đánh cặp cùng Văn Phương) trong trận chung kết giải L'avenir tại Tuy Hòa.

Minh Quân - Vinh Hiển lên ngôi vô địch tại giải VTV9 Open.

Kết quả của 2 giải đấu có lẽ đã thể hiện được đúng bức tranh chung tại các giải đôi nam Pro Việt Nam hiên nay: Minh Quân - Vinh Hiển đang không có đối thủ.

Cảm giác chung là cứ giải nào có tên Minh Quân - Vinh Hiển thì chức vô địch gần như đã có chủ. Đáng nói hơn, đây không phải câu chuyện của phong độ. Từ các giải trong nước cho tới khi chinh chiến ở hệ thống PPA, bộ đôi này vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc.

Về lối chơi, có lẽ ai cũng có thể đọc được Vinh Hiển mạnh mẽ, bùng nổ trong tấn công còn Minh Quân thì bền bì phòng thủ, phản công sắc lẹm. Tuy nhiên, đọc được là một chuyện còn tìm ra được cách khắc chế thì có lẽ ở Việt Nam chưa ai có thể.

Đối thủ gần nhất có thể thắng Minh Quân - Vinh Hiển có lẽ là Lý Hoàng Nam và Xuân Đức nhưng nếu xét lịch sử đối đầu của 2 cặp đôi này, thì Quân - Hiển vẫn đang dẫn trước 3-1. Điều này đủ cho thấy sức mạnh và sự ổn định của cặp đôi này.

Vài tháng trước, khi Đạt trố - Triệu cầu lông nổi lên như một hiện tượng của Pickleball Việt thì cũng chính Minh Quân - Vinh Hiển bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ đã khắc chế hoàn toàn và dập tắt chuỗi thắng liên tiếp của cặp đôi này.

Hàng loạt ví dụ được đưa ra để thấy rằng ở thời điểm hiện tại, ở Việt Nam, Minh Quân - Vinh Hiển đang đứng ở vị trí số 1. Khoảng cách về bản lĩnh và sự ăn ý là thứ chưa ai san lấp được.

Câu hỏi ai sẽ thắng nổi Minh Quân - Vinh Hiển có lẽ vẫn chưa thể trả lời, ít nhất ở thời điểm hiện tại.







